Mary Kom: 10वीं में फेल हो गई थीं मैरी कॉम, फिर भी हासिल की ये डिग्री, जानें क्या करते हैं उनके पति

मुक्केबाज मैरी कॉम की स्कूली शिक्षा मणिपुर के मोइरांग स्थित लोकटक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से शुरू हुई, जहां उन्होंने छठी कक्षा तक पढ़ाई की। इसके बाद आठवीं तक की पढ़ाई उन्होंने सेंट जेवियर कैथोलिक स्कूल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वे इम्फाल के आदिमजाति हाई स्कूल चली गईं। मैरी कॉम के लिए पढ़ाई का रास्ता आसान नहीं था और वे दसवीं की परीक्षा यानी मैट्रिक में फेल हो गई थीं। हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और स्कूल छोड़ने के बाद ओपन स्कूल (NIOS) के जरिए अपनी परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने चुराचांदपुर कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर यह साबित कर दिया कि खेल और पढ़ाई को एक साथ बखूबी संभाला जा सकता है।