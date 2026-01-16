16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Mary Kom: 10वीं में फेल हो गई थीं मैरी कॉम, फिर भी हासिल की ये डिग्री, जानें क्या करते हैं उनके पति

Mary Kom And Onler Kom Profile: मुक्केबाज मैरी कॉम और उनके पूर्व पति ओनलर के बीच तलाक का विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। जानें मैट्रिक में फेल होने के बाद कैसे मैरी ने पूरा किया अपना ग्रेजुएशन और क्या करते हैं, उनके पति ओनलर कॉम।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 16, 2026

Mary Kom And Onler Kom

Mary Kom Divorce News (Image Source: mcmary.kom/Instagram)

Mary Kom: ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम और उनके पूर्व पति करुंग ओनलर कॉम के बीच चल रहा विवाद अब सार्वजनिक हो चुका है। 20 साल पुरानी शादी टूटने के बाद दोनों ओर से एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कितने पढ़े-लिखे हैं और क्या करते हैं मैरी कॉम के पूर्व पति के.ओनलर कॉम?

Mary Kom: कहां से हुई मैरी कॉम की स्कूली पढ़ाई?

मुक्केबाज मैरी कॉम की स्कूली शिक्षा मणिपुर के मोइरांग स्थित लोकटक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से शुरू हुई, जहां उन्होंने छठी कक्षा तक पढ़ाई की। इसके बाद आठवीं तक की पढ़ाई उन्होंने सेंट जेवियर कैथोलिक स्कूल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वे इम्फाल के आदिमजाति हाई स्कूल चली गईं। मैरी कॉम के लिए पढ़ाई का रास्ता आसान नहीं था और वे दसवीं की परीक्षा यानी मैट्रिक में फेल हो गई थीं। हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और स्कूल छोड़ने के बाद ओपन स्कूल (NIOS) के जरिए अपनी परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने चुराचांदपुर कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर यह साबित कर दिया कि खेल और पढ़ाई को एक साथ बखूबी संभाला जा सकता है।

Mary Kom Husband:क्या करते हैं के.ओनलर कॉम?

ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम और उनके पूर्व पति करुंग ओनलर कॉम के बीच चल रहा विवाद अब सार्वजनिक हो चुका है।1982 में जन्मे करुंग ओनलर कॉम जिन्हें ओनलर के नाम से भी जाना जाता है। ओनलर पढ़ाई में काफी मेधावी रहे हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की है। वकालत के साथ-साथ उनका जुड़ाव खेलों से भी रहा है। वे एक फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुके हैं और शिलॉन्ग के एक्साइज एंड कस्टम विभाग के लिए फुटबॉल खेल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैरी कॉम और ओनलर के बीच साल 2022 के बाद से अनबन चल रही है।

यूपीएससी की तैयारी के दौरान हुई मुलाकात

ओनलर और मैरी कॉम की पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी, जब ओनलर यूपीएससी UPSC की तैयारी कर रहे थे। धीरे-धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी और साल 2005 में दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से उनके चार बच्चे हैं। साल 2007 में दो जुड़वां बेटे हुए, इसके बाद 2013 में एक बेटा और 2018 में उन्होंने एक बेटी को गोद लिया था। हाल ही में दोनों के बीच तलाक और आपसी विवाद की खबरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। फिलहाल मैरी कॉम अपने चार बच्चों के साथ फरीदाबाद में रह रही हैं, जबकि उनके चारों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

CBSE Letter Writing Competition 2026: सीबीएसई लेटर राइटिंग कंपटीशन में मिलेंगे नकद इनाम और स्विट्जरलैंड जाने का मौका, ऐसे करें आवेदन
समाचार
CBSE Letter Writing Competition 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Jan 2026 01:36 pm

Hindi News / Education News / Mary Kom: 10वीं में फेल हो गई थीं मैरी कॉम, फिर भी हासिल की ये डिग्री, जानें क्या करते हैं उनके पति

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

REET: कल से राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू, ये नियम भूल गए तो छूट सकती है परीक्षा

Rajasthan Teacher Recruitment Exam Starts Tomorrow
शिक्षा

School Holiday: यूपी के इस जिले में 17 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी, कम नहीं हो रहा ठंड का प्रकोप

School Holiday
शिक्षा

SSC GD Final Result Pdf डाउनलोड करने में आ रही है दिक्कत? सीधे इस लिंक से ऐसे चेक करें परिणाम

SSC GD Final Result 2025
शिक्षा

Rajasthan 4th Grade Result: सीधे इस लिंक से चेक कर पाएंगे राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट, सेव कर लें

Rajasthan 4th Grade Result
शिक्षा

RSSB Grade 4 Result 2025: 16 जनवरी को जारी होगा रिजल्ट, चेयरमैन आलोक राज ने की आधिकारिक पुष्टि

RSSB Grade 4 Result 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.