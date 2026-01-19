बेटे ने बाप को ‘आंख दिखाई’, गार्ड ने जांघ में मार दी गोली, दोनों के बीच चल रहा है संपत्ति विवाद

होटल मालिक भंवर सिंह नरधारी का उसके बड़े बेटे वीपी सिंह से संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है। रात ग्यारह बजे वीपी सिंह ने चित्तौड़गढ़ के सांवलियाजी अस्पताल के सामने पिता की होटल आराधना पर दोस्तों के साथ पहुंचकर तोड़फोड़ कर दी।

होटल के बाहर पिता भंवर सिंह की गाड़ी के चालक हरियाणा के सिरसा जिले के पन्नीवाला मोरिका निवासी चममौर सिंह के साथ मारपीट कर धारदार हथियार से वार कर दिया। इससे चममौर गंभीर घायल हो गया।