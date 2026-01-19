बेटे ने बाप को ‘आंख दिखाई’, गार्ड ने जांघ में मार दी गोली, दोनों के बीच चल रहा है संपत्ति विवाद

Chittorgarh Property dispute between father and son (Photo-AI)
Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ शहर में पिता-पुत्र के बीच चल रहे संपत्ति विवाद ने शनिवार रात हिंसक रूप ले लिया। बेटे के साथियों के साथ पिता की होटल पहुंचने से वहां दो पक्ष आमने-सामने हो गए। बेटे ने पिता के चालक के साथ मारपीट कर दी। वहां बचाव में आए गार्ड ने फायरिंग कर दी। घटना में गोली लगने से बेटा गंभीर घायल हो गया। घायल बेटे और गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया।
होटल मालिक भंवर सिंह नरधारी का उसके बड़े बेटे वीपी सिंह से संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है। रात ग्यारह बजे वीपी सिंह ने चित्तौड़गढ़ के सांवलियाजी अस्पताल के सामने पिता की होटल आराधना पर दोस्तों के साथ पहुंचकर तोड़फोड़ कर दी।
होटल के बाहर पिता भंवर सिंह की गाड़ी के चालक हरियाणा के सिरसा जिले के पन्नीवाला मोरिका निवासी चममौर सिंह के साथ मारपीट कर धारदार हथियार से वार कर दिया। इससे चममौर गंभीर घायल हो गया।
चालक के साथ मारपीट होता देख वहां मौजूद भंवर सिंह के सुरक्षाकर्मी यादविंद सिंह ने हमला कर रहे वीपी सिंह और उसके साथियों पर तीन-चार फायर किए। फायरिंग में वीपी सिंह की जांघ में गोली लगी। इससे वह गंभीर घायल हो गया।
घायल वीपी सिंह और ड्राइवर चममौर सिंह को सांवलियाजी चिकित्सालय ले जाया गया। अस्पताल में दोनो पक्षों के लोग पहुंच गए और आपस में उलझते हुए हंगामा करने लगे। पुलिस ने अस्पताल पहुंच कर मामला शांत करवाया।
बड़ी खबरेंView All
चित्तौड़गढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग