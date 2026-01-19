Kota: चवन्नी के इनामी हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के 2 मंजिला आलीशान मकान पर चला बुलडोजर, जानें 25 पैसे का इनाम क्यों रखा?

आदिल मिर्जा के आलीशान मकान पर चला बुलडोजर (फोटो- पत्रिका)
सांगोद (कोटा): चवन्नी (25 पैसे) के इनामी हिस्ट्रीशीटर बदमाश आदिल मिर्जा की अवैध संपत्तियों पर रविवार को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। सांगोद से सटे अमृतखेड़ी गांव में नगर पालिका की सरकारी जमीन पर करीब 10 हजार वर्गफीट में बने एक दोमंजिला सहित दो मकानों को जमींदोज किया गया। कार्रवाई करीब छह घंटे चली और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
उल्लेखनीय है कि किशनपुरा और मोड़क क्षेत्र में पुलिस पर फायरिंग के आरोपी आदिल मिर्जा को 11 जनवरी को मोड़क बाइपास स्थित एक खेत से मुठभेड़ के बाद तीन साथियों सहित गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद कोटा ग्रामीण पुलिस ने उसकी अवैध संपत्तियों की पहचान कर नगर पालिका और राजस्व विभाग के सहयोग से नोटिस जारी किए थे।
कार्रवाई के दौरान पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील रहा। हालांकि, किसी तरह का विरोध देखने को नहीं मिला। आसपास सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात रहे। आदिल के घर की तरफ जाने वाले रास्तों को भी पुलिस ने सील कर रखा था। ड्रोन कैमरों की मदद से इलाके की निगरानी रखी गई। शहर के चौराहा और अन्य रास्तों पर भी पुलिस की निगाह रही। करीब सवा सौ पुलिसकर्मी तैनात रहे।
कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने आदिल के दो मकानों के साथ ही नगरपालिका की करीब साढ़े तीन बीघा अन्य भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त करवाया। यहां अन्य कई लोगों ने पशुओं के बांधने के बाड़े बना रखे थे। पास ही श्यामपुरा-सांगोद रोड का चौड़ीकरण भी प्रस्तावित है। इस रास्ते में भी कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखे थे, जिसे भी अतिक्रमण मुक्त करवाया। वहीं, कई अतिक्रमियों को दो दिन की मोहलत दी गई।
अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक चली। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र जैन, तहसीलदार जतिन दिनकर, नायब तहसीलदार जुगल नागर, ईओ मनोज मालव समेत कोटा ग्रामीण क्षेत्र के कई थानों के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ईओ मालव ने बताया कि कार्रवाई में करीब चार बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
वर्ष 2024 में भरतपुर के तत्कालीन एसपी मृदुल कच्छावा ने वांछित खूबीराम जाट पर भी 25 पैसे का इनाम घोषित किया था। खूबीराम को नौ सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था।
अपराध की प्रकृति के आधार पर इनाम तय किया जाता है। आदिल पर छोटी-मोटी घटनाओं, लोगों को धमकाना और चवन्नी हरकते करता था। इसके चलते उस पर मात्र 25 पैसे का इनाम घोषित किया गया।
-सुजीत शंकर, एसपी, कोटा ग्रामीण
हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा मोड़क क्षेत्र का निवासी है। पुलिस पर फायरिंग के बाद फरार हुए आदिल मिर्जा को 11 जनवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ फायरिंग, जानलेवा हमला, एससी-एसटी एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित कुल 34 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। 45 वर्षीय आदिल के खिलाफ पहला मामला 1996 में नाबालिग अवस्था में दर्ज हुआ था। वर्ष 2020 तक उस पर 30 प्रकरण दर्ज हो चुके थे, जबकि बीते एक महीने में उसके खिलाफ चार नए केस जुड़े हैं।
-9 बजे सुबह शुरू हुई कार्रवाई
-6 घंटे तक चली
-10 हजार वर्गफीट में बना था दोमंजिला मकान
-4 बीघा जमीन पर था अतिक्रमण
-125 पुलिसकर्मी रहे तैनात
