Kota: चवन्नी के इनामी हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के 2 मंजिला आलीशान मकान पर चला बुलडोजर, जानें 25 पैसे का इनाम क्यों रखा?

हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा मोड़क क्षेत्र का निवासी है। पुलिस पर फायरिंग के बाद फरार हुए आदिल मिर्जा को 11 जनवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ फायरिंग, जानलेवा हमला, एससी-एसटी एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित कुल 34 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। 45 वर्षीय आदिल के खिलाफ पहला मामला 1996 में नाबालिग अवस्था में दर्ज हुआ था। वर्ष 2020 तक उस पर 30 प्रकरण दर्ज हो चुके थे, जबकि बीते एक महीने में उसके खिलाफ चार नए केस जुड़े हैं।