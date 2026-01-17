Crime: भांजी से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था मामा, जन्म कुंडली में बताया दोष, ज्योतिष बनकर करता था कॉल

एसपी अमित कुमार ने बताया कि गत 13 जनवरी को एक युवती ने पुलिस को शिकायत दी थी। यह युवती दूसरे शहर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। कुछ परीक्षा में असफल रहने पर इंदौर निवासी उसके रिश्ते में लगने वाले मामा ने अक्टूबर में उससे फोन पर बात की। उन्होंने अपने एक ज्योतिष मित्र का जिक्र करते हुए जन्म कुंडली दिखाने को कहा।