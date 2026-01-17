Crime: भांजी से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था मामा, जन्म कुंडली में बताया दोष, ज्योतिष बनकर करता था कॉल

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (पत्रिका फाइल फोटो)
Jhalawar Crime: झालावाड़ जिले में रिश्ते में लगने वाले मामा ने जन्म कुंडली में दोष दिखाकर अपनी भांजी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। इसके लिए मामा खुद ही एक ज्योतिषी बनकर भांजी से बात करता था। परेशान होकर भांजी ने परिजनों को बात बताई तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्जकर शनिवार को मामा को गिरफ्तार कर लिया।
एसपी अमित कुमार ने बताया कि गत 13 जनवरी को एक युवती ने पुलिस को शिकायत दी थी। यह युवती दूसरे शहर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। कुछ परीक्षा में असफल रहने पर इंदौर निवासी उसके रिश्ते में लगने वाले मामा ने अक्टूबर में उससे फोन पर बात की। उन्होंने अपने एक ज्योतिष मित्र का जिक्र करते हुए जन्म कुंडली दिखाने को कहा।
कुछ दिन बाद युवती के फोन पर एक ज्योतिष का फोन आया। उसने जन्म कुंडली में दोष का हवाला दिया और कुछ तंत्र-मंत्र करने की बात कही। एक दिन उसका मामा कुछ पूजा की चीजे लेकर पहुंच गया। नवंबर में ज्योतिषी का फोन युवती के पास आया, उसने पूजा पाठ और कर्मकांड नहीं करने पर उसके भाई की असामायिक मृत्यु का भय दिखाया।
इस दोष निवारण के लिए अपने से उम्र में बड़े और मामा ने डेढ़ साल तक शारीरिक संबंध बनाने को कहा। उसकी बात नहीं मानने पर छोटे भाई की मौत हो जाने और इसका दोषी उसे ठहराने की बात कही। ज्योतिषी के लगातार फोन करने पर युवती ने अपने परिजनों को बात बताई।
युवती की शिकायत पर पुलिस ने जांच की तो मामा खुद ही ज्योतिषी बनकर अपनी भांजी से दूसरे मोबाइल नंबर की सिम से बात करता था। वह बात करते समय अपनी आवाज भी बदल लेता था। पुलिस ने पूछताछ के बाद शनिवार को मामा को गिरफ्तार कर लिया।
