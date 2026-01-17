Murder: दरगाह में बहन की आबरू से खिलवाड़ कर रहा था मौलवी, भाई ने विरोध किया तो तौलिए से गला दबाकर मार डाला, गिरफ्तार

डीएसपी सुनील झाझड़िया ने प्रेस वार्ता में बताया, जांच के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए। पुलिस को पता चला कि आरोपी मौलवी बालक की बहन पर गलत नजर रखता था और आए दिन उसके साथ छेड़छाड़ करता था। बालक ने आरोपी को बहन के साथ छेड़छाड़ करते हुए देख लिया था। आमिर ने जब इस बात का विरोध किया और मौलवी को टोका, तो दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। इसी रंजिश में आरोपी ने बालक को रास्ते से हटाने की साजिश रची।