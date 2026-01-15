दरिंदा बाप: बड़ी बेटी से बलात्कार और छोटी से छेड़छाड़, 12 साल तक करता रहा यौन शोषण, दरिंदगी सुनते ही कांप उठी मां की रूह

Jodhpur Rape Case (Patrika file photo)
Jodhpur Crime: पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में एक पिता ने मारपीट के बाद अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार किया और डरा-धमकाकर 12 साल तक यौन शोषण करता रहा। अब छोटी बेटी से छेड़छाड़ की तो उसने बड़ी बहन को अवगत कराया और दोनों ने मां को बताकर थाने पहुंचे व एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर की भनक लगते ही आरोपी पिता फरार हो गया।
पुलिस के अनुसार, एक युवती की रिपोर्ट पर पिता के खिलाफ डरा-धमकाकर और मारपीट कर बलात्कार व 12 साल तक यौन शोषण तथा 15 साल की छोटी पुत्री से छेड़छाड़ करने के संबंध में एफआईआर दर्ज की है। बलात्कार और पॉक्सो की धाराएं जोड़ी गई हैं। सहायक पुलिस आयुक्त ने बयान दर्ज कर पीड़िताओं का मेडिकल कराया। आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश में टीमें गठित की गई हैं। एफएसएल ने वारदात स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी पिता मजदूरी करता है।
पीड़िता का आरोप है कि वह छह साल की थी, तब उसके पिता ने मारपीट कर बलात्कार किया था। इसके बाद वह डरा-धमकाकर उसका यौन शोषण करने लग गया था। मां या अन्य परिजन को बताने पर जान से मारने की धमकियां भी दी थी। इससे बेटी सहम गई थी। 12 साल तक पिता ने बेटी का शारीरिक शोषण किया।
एक महीने पहले भी उसने बलात्कार किया था। कुछ दिन पहले ही आरोपी पिता ने 15 साल की छोटी बेटी पर बुरी नजर डाली। उससे छेड़छाड़ भी की। छोटी बेटी ने विरोध किया तो पिता ने छोड़ दिया। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को अवगत कराया, तब दोनों ने मां को पूरी बात बताई।
पीड़िता दो बहनें और दो भाई हैं। दादा भी हैं। दोनों बेटियों से कुकृत्य का पता लगने पर मां ने पिता से विरोध जताया। दोनों में झगड़ा भी हुआ। परिवार में बात उजागर हो गई। कानूनी कार्रवाई के डर से तीन दिन पहले ही आरोपी घर से गायब हो गया। उसके पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई है।
