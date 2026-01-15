दरिंदा बाप: बड़ी बेटी से बलात्कार और छोटी से छेड़छाड़, 12 साल तक करता रहा यौन शोषण, दरिंदगी सुनते ही कांप उठी मां की रूह

पुलिस के अनुसार, एक युवती की रिपोर्ट पर पिता के खिलाफ डरा-धमकाकर और मारपीट कर बलात्कार व 12 साल तक यौन शोषण तथा 15 साल की छोटी पुत्री से छेड़छाड़ करने के संबंध में एफआईआर दर्ज की है। बलात्कार और पॉक्सो की धाराएं जोड़ी गई हैं। सहायक पुलिस आयुक्त ने बयान दर्ज कर पीड़िताओं का मेडिकल कराया। आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश में टीमें गठित की गई हैं। एफएसएल ने वारदात स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी पिता मजदूरी करता है।