बाप ने बेटी का जीते जी कर डाला मृत्युभोज, 3 बच्चों और पति को छोड़ दूसरे से कर ली थी शादी, पिता बोले- वसीयत से करेंगे बेदखल

महिला के पिता का कहना है, जिस दिन बेटी ने अपने माता-पिता और बच्चों को पहचानने से इनकार किया, उसी दिन वह उनके लिए मर चुकी थी। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि बेटी को अपनी संपत्ति की वसीयत से बेदखल किया जाएगा। महिला के भाई ने बताया, यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि भविष्य में समाज में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे।