15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

बाप ने बेटी का जीते जी कर डाला मृत्युभोज, 3 बच्चों और पति को छोड़ दूसरे से कर ली थी शादी, पिता बोले- वसीयत से करेंगे बेदखल

ओगणा थाना एरिया में तीन बच्चों की मां ने दूसरा विवाह कर लिया। पीहर पक्ष ने उसे सामाजिक रूप से मृत घोषित किया, शोक पत्रिका छपवाई और कातरिया-गौरणी रस्में निभाईं। महिला ने माता-पिता और बच्चों को पहचानने से इनकार कर दिया था।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Jan 15, 2026

Udaipur

बाप ने बेटी का करवाया मृत्युभोज (फोटो-एआई)

Udaipur News: उदयपुर जिले में ओगणा थाना क्षेत्र से एक सामाजिक रूप से संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां तीन बच्चों की मां द्वारा दूसरा विवाह करने के बाद पीहर पक्ष ने उसे सामाजिक रूप से मृत घोषित कर दिया।

बता दें कि परिजनों ने न केवल शोक पत्रिका छपवाई, बल्कि कातरिया (मुंडन) और गौरणी-धूप (मृत्युभोज) जैसे रस्में भी निभाई। महिला की शादी 10 साल पहले सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ हुआ था। महिला के तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बेटे और एक बेटी शामिल है।

कुछ समय तक पारिवारिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन 23 अक्टूबर 2025 को महिला पति और बच्चों को छोड़कर गांव के ही एक युवक के साथ घर से चली गई और बाद में उससे विवाह कर लिया।

परिजनों ने थाने में दर्ज करवाया था मामला

महिला के अचानक लापता होने पर पीहर पक्ष ने ओगणा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के दौरान महिला को दस्तयाब कर लिया और उसे परिजनों व बच्चों से मिलवाने का प्रयास किया। हालांकि, महिला ने अपने माता-पिता, पति और बच्चों को पहचानने से इनकार कर दिया। समाजजनों और पुलिस द्वारा कई बार समझाइश की गई, लेकिन महिला अपने फैसले पर अडिग रही।

पीहर पक्ष ने लिया कठोर निर्णय

इस घटनाक्रम से आहत होकर पीहर पक्ष ने कठोर सामाजिक निर्णय लिया। परिजनों ने छह जनवरी को महिला को सामाजिक रूप से मृत घोषित कर दिया और गांव में शोक पत्रिका वितरित की गई। 13 जनवरी को कातरिया रस्म के तहत महिला के पिता ने मुंडन कराया, जबकि 14 जनवरी को गौरणी-धूप कार्यक्रम आयोजित कर मृत्युभोज कराया गया। इस दौरान समाज के कई गणमान्य लोग और रिश्तेदार मौजूद रहे।

क्या बोले महिला के पिता

महिला के पिता का कहना है, जिस दिन बेटी ने अपने माता-पिता और बच्चों को पहचानने से इनकार किया, उसी दिन वह उनके लिए मर चुकी थी। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि बेटी को अपनी संपत्ति की वसीयत से बेदखल किया जाएगा। महिला के भाई ने बताया, यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि भविष्य में समाज में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे।

ये भी पढ़ें

Makar Sankranti: जयपुर में मकर संक्रांति पर दिनभर पतंगें थिरकीं, शाम पटाखों ने लगाए ठुमके, CM भजनलाल ने जलमहल पर उड़ाई पतंग
जयपुर
Makar Sankranti

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 12:22 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / बाप ने बेटी का जीते जी कर डाला मृत्युभोज, 3 बच्चों और पति को छोड़ दूसरे से कर ली थी शादी, पिता बोले- वसीयत से करेंगे बेदखल

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर में शराब पार्टी के दौरान हुआ विवाद, कुल्हाड़ी से हमला कर मौसेरे भाई की हत्या

उदयपुर

Udaipur: ‘शिवम’ बनकर ‘शौकीन मोहम्मद’ ने युवती से बनाए संबंध, लिव-इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनाकर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव

Rajasthan-Police
उदयपुर

Udaipur: ‘नौकरियां बेचने वाले नेताओं पर कब होगी कार्रवाई…?’, सांसद रोत ने पेपर लीक मामले में लगाए ये गंभीर आरोप

MLA-Roat
उदयपुर

थाने में बेटी के सामने हाथ जोड़ता रहा पिता, वो तीन बच्चों और पति को छोड़ प्रेमी के साथ चली गई… फिर पिता ने…

Lover
उदयपुर

Makar Sankranti : उदयपुर की ‘ट्रेन काइट’ को पीएम मोदी-जर्मनी के चांसलर ने उड़ाया, अब्दुल कादिर की कला को मिली शाबासी

PM Modi and German Chancellor Fabric Merge flown Udaipur Train Kite Abdul Qadir artwork received praise
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.