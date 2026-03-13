13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

आसिंद की हवेली पार्किंग पर दूसरी बार लगा जुर्माना

36 स्थानों पर सीवर के कार्यों की गुणवत्ता जांची, वाॅल सिटी में नगर निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण उदयपुर. नगर निगम की ओर से जगदीश चौक पर आसिंद की हवेली में संचालित पार्किंग में बार-बार अनियमितताएं सामने आ रही है। अधिकारियों की चेतावनी और पेनल्टी के बावजूद फर्म सुधार नहीं कर रही। गुरुवार को निगम आयुक्त [&hellip;]

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Mar 13, 2026

रेट लिस्ट से छेड़छाड़ करके कलर पोता दिया था। आयुक्त ने विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान 36 स्थानों पर सीवरेज कार्यों की गुणवत्ता की जांच की।

source patrika imege

36 स्थानों पर सीवर के कार्यों की गुणवत्ता जांची, वाॅल सिटी में नगर निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण

उदयपुर. नगर निगम की ओर से जगदीश चौक पर आसिंद की हवेली में संचालित पार्किंग में बार-बार अनियमितताएं सामने आ रही है। अधिकारियों की चेतावनी और पेनल्टी के बावजूद फर्म सुधार नहीं कर रही। गुरुवार को निगम आयुक्त के दौरे में फिर अनियमितताएं मिलने पर फर्म पर 20 हजार का जुर्माना लगाकर अंतिम चेतावनी दी। वहां रेट लिस्ट से छेड़छाड़ करके कलर पोता दिया था। आयुक्त ने विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान 36 स्थानों पर सीवरेज कार्यों की गुणवत्ता की जांच की।नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि शहर में कई पोल और बड़े भवन ऐसे थे, जो अब तक सीवरेज कनेक्शन से वंचित थे। निगम की ओर से 36 स्थानों पर इन क्षेत्रों को सीवरेज लाइन से जोड़ा । गुरुवार को इन कार्यों का अवलोकन किया।

इन स्थानों पर देखी सीवर समस्याएं

शहर में बख्शी हाउस, धाभाईजी की पोल, बड़ा बाजार स्थित मदन पोल, नानी गली कस्तूरबा स्कूल, कोठारियों की पोल, कोठारी गली, भंडारियों की गली, दाता भैरूजी, खमेसरों का टिब्बा आदि में एक पोल में कई मकान मौजूद हैं। इन मकानों को सीवरलाइन से व्यवस्थित रूप से नहीं जोड़ा गया था। समस्या सामने आने के बाद निगम की ओर से इन घरों को सीवर व्यवस्था से जोड़ा गया है। निगम द्वारा 112 मैनहोल कवर और 180 छोटे चैंबर भी बनाए गए हैं। इन सभी कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण आयुक्त ने अधीक्षण अभियंता अखिल गोयल, कनिष्ठ अभियंता हिमांशु गोयल और रवि जैन सहित अन्य अधिकारियों के साथ किया।

--------

15 दिन में मांगी जर्जर भवनों की सूची

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने शहर के जर्जर मकानों की सूची पुनः तैयार करने के दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे भवनों की पूरी सूची 15 दिन में प्रस्तुत की जाए जो कभी भी गिर सकते हैं। आयुक्त ने कहा कि वर्षा ऋतु से पहले इन जर्जर भवनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 06:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / आसिंद की हवेली पार्किंग पर दूसरी बार लगा जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वन विभाग की सैद्धांतिक स्वीकृति, देवास की दो सुरंगों की खुदाई की तैयारी, मुहाना तैयार

उदयपुर शहर की पेयजल मांग के अनुसार देवास द्वितीय परियोजना की परिकल्पना की गई। देवास द्वितीय परियोजना में मादडी बांध कुल क्षमता 85 एमसीएफटी का निर्माण किया। इससे निकलने वाली 1.21 किमी की सुरंग को आकोदडा की मुख्य सुरंग से जोडा।
उदयपुर

Weather Prediction: अब 5 दिन पहले मिलेगा ‘लू’ का पूर्वानुमान, चक्रवात की भविष्यवाणी भी होगी सटीक

IMD Upgrade Heatwave Forecast Now 4-5 Days Earlier India Weather Prediction Gets More Accurate
उदयपुर

ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध का बड़ा असर: आसमान छू रहे ड्राई फ्रूट्स के दाम, जानें मामरा बादाम, पिस्ता और जड़ी-बूटियों के ताजा भाव

US-Iran-Israel Tensions Hit Dry Fruit Supply Mamra Almond Pistachio and Saffron Prices Surge in Udaipur Market
उदयपुर

उदयपुर में दर्दनाक हादसा: थ्रेसर पट्टे में दुपट्टा आने से छात्रा की गर्दन कटी, मौके पर मौत

Udaipur Thresher Accident
उदयपुर

बहरीन में भारतीयों को चेतावनी, जरूरत पड़ने पर निकासी की तैयारी

शहर के कई इलाकों से भी कई लोग बहरीन में काम करते हैं। परिजनों का कहना है कि सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर क्षेत्रीय हालात बिगड़ते हैं तो वहां काम कर रहे लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.