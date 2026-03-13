आसिंद की हवेली पार्किंग पर दूसरी बार लगा जुर्माना

36 स्थानों पर सीवर के कार्यों की गुणवत्ता जांची, वाॅल सिटी में नगर निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण



उदयपुर. नगर निगम की ओर से जगदीश चौक पर आसिंद की हवेली में संचालित पार्किंग में बार-बार अनियमितताएं सामने आ रही है। अधिकारियों की चेतावनी और पेनल्टी के बावजूद फर्म सुधार नहीं कर रही। गुरुवार को निगम आयुक्त के दौरे में फिर अनियमितताएं मिलने पर फर्म पर 20 हजार का जुर्माना लगाकर अंतिम चेतावनी दी। वहां रेट लिस्ट से छेड़छाड़ करके कलर पोता दिया था। आयुक्त ने विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान 36 स्थानों पर सीवरेज कार्यों की गुणवत्ता की जांच की।नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि शहर में कई पोल और बड़े भवन ऐसे थे, जो अब तक सीवरेज कनेक्शन से वंचित थे। निगम की ओर से 36 स्थानों पर इन क्षेत्रों को सीवरेज लाइन से जोड़ा । गुरुवार को इन कार्यों का अवलोकन किया।