Weather Prediction: अब 5 दिन पहले मिलेगा ‘लू’ का पूर्वानुमान, चक्रवात की भविष्यवाणी भी होगी सटीक

राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया द्वारा पूछे गए एक महत्वपूर्ण प्रश्न के जवाब में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश को यह खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग की तकनीकी क्षमता में जबरदस्त सुधार हुआ है, जिससे अब राज्यों के पास 'हीट एक्शन प्लान' को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पर्याप्त समय होगा।