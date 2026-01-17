अलवर में दरिंदगी: मायके आई महिला से गैंगरेप, गई थी सामान लेने…दुकान संचालक और उसके साथी ने अंदर खींच लिया

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि वह कुछ समय से अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। गुरुवार दोपहर करीब दो बजे वह अपने घर के पास स्थित एक किराने की दुकान से सामान लेने गई थी। इसी दौरान दुकान संचालक और उसके एक साथी ने कथित तौर पर उसे जबरन दुकान के अंदर खींच लिया। आरोप है कि दोनों आरोपियों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया।