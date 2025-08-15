Jaipur Crime: जयपुर में नौकरी दिलाने के बहाने युवती से बलात्कार, भरोसे का फायदा उठाकर किया शोषण, FIR दर्ज

Jaipur Crime: जयपुर के भांकरोटा थाने में एक युवती से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, डीग क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने पंकज सैन नाम के युवक पर आरोप लगाया है।
बता दें कि रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ समय पहले युवती की आरोपी से पहचान हुई थी। पंकज ने उसे जयपुर में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इसी बहाने 12 अगस्त को जयपुर बुलाया।
आरोपी ने युवती को बताया कि वह उसे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए ले जा रहा है, लेकिन उसे महापुरा क्षेत्र में एक सुनसान स्थान पर ले गया। वहां आरोपी ने जबरन उसके साथ गलत हरकत की और शारीरिक शोषण किया। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह वहां से निकल कर थाने पहुंची और पूरा मामला पुलिस को बताया।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आईपीसी की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। भांकरोटा थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
यह घटना एक बार फिर यह दर्शाती है कि कैसे महिलाएं आज भी धोखे और फरेब का शिकार हो रही हैं। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अनजान लोगों के झांसे में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।