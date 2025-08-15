Jaipur Crime: जयपुर में नौकरी दिलाने के बहाने युवती से बलात्कार, भरोसे का फायदा उठाकर किया शोषण, FIR दर्ज



आरोपी ने युवती को बताया कि वह उसे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए ले जा रहा है, लेकिन उसे महापुरा क्षेत्र में एक सुनसान स्थान पर ले गया। वहां आरोपी ने जबरन उसके साथ गलत हरकत की और शारीरिक शोषण किया। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह वहां से निकल कर थाने पहुंची और पूरा मामला पुलिस को बताया।