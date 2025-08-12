12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika

जालोर

अश्लील फोटो वायरल की धमकी, घर में घुसकर गलत काम के लिए बना था दबाव; रेप के आरोपी को 10 साल की सजा

Rajasthan Crime News: राजस्थान के जालोर जिले में लड़की से बलात्कार के 6 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

जालोर

Anil Prajapat

Aug 12, 2025

minor Girl Rape
प्रतीकात्मक तस्वीर

जालोर। राजस्थान के जालोर जिले में लड़की से बलात्कार के 6 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोप है कि आरोपी सोमाराम लड़की के घर में घुसकर उस पर गलत काम के लिए दबाव बनाता था। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने लड़की से बलात्कार किया था।

पोक्सो न्यायालय जालोर के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने सोमवार को बलात्कार के आरोपी सोमाराम उर्फ सोमताराम को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता ने 15 जुलाई 2019 को रिपोर्ट पेश कर बताया कि एक माह पहले वह बकरियां चराने गई। तब उसे अकेली देख सोमाराम उर्फ सोमताराम ने बलात्कार किया। सोमाराम का पीड़िता के घर आना जाना था।

घर आकर गलत काम करने के लिए दवाब बनाता था आरोपी

सोमाराम उसके घर आकर उसे दबाव देता और गलत काम करने की कहता। पीड़िता की ओर से मना करने पर उसके फोटो वायरल करने की धमकी देता। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सोमाराम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई

पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश प्रमोद ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सोमाराम उर्फ सोमताराम को पीड़िता के साथ बलात्कार करने का दोषी मानते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने की।

12 Aug 2025 01:55 pm

