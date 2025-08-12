अश्लील फोटो वायरल की धमकी, घर में घुसकर गलत काम के लिए बना था दबाव; रेप के आरोपी को 10 साल की सजा

पोक्सो न्यायालय जालोर के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने सोमवार को बलात्कार के आरोपी सोमाराम उर्फ सोमताराम को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता ने 15 जुलाई 2019 को रिपोर्ट पेश कर बताया कि एक माह पहले वह बकरियां चराने गई। तब उसे अकेली देख सोमाराम उर्फ सोमताराम ने बलात्कार किया। सोमाराम का पीड़िता के घर आना जाना था।