Train News: जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस की छत पर नशेड़ी का हाई-वोल्टेज ड्रामा, 25 मिनट तक रुकी ट्रेन, कांस्टेबल ने दिखाई बहादुरी

यात्री के ट्रेन की छत पर बैठने की सूचना मिलते ही रेलवे स्टाफ और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। करीब 25 मिनट तक युवक को नीचे उतरने के लिए समझाया गया, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही थी और हर सेकेंड खतरे से भरा हुआ था। आरपीएफ कांस्टेबल योगेंद्र सिंह ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रेन की छत पर चढ़कर युवक को सावधानीपूर्वक पकड़कर नीचे उतारा। इस दौरान जीआरपी कांस्टेबल घेवरचंद भी मौके पर मौजूद रहे।