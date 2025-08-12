Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर, पुलिस वैन से टकराने के बाद कार में लगी आग, 4 पुलिसकर्मी सहित 8 घायल

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को पिनान अस्पताल पहुंचाया। जहां से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रैफर कर दिया। वहीं, आग बुझाने के लिए दमकल की टीम भी मौके पर आ गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि, कार पूरी तरह जलकर राख हो गई।