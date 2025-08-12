Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर, पुलिस वैन से टकराने के बाद कार में लगी आग, 4 पुलिसकर्मी सहित 8 घायल

अलवर। राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार कहर देखने को मिला। अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र आज सुबह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। पुलिस वैन से टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 पुलिसकर्मी सहित 8 लोग घायल हो गए।
जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह करीब 8 बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 120-500 पर हुआ। तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही पुलिस वैन को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबर्दस्त था कि दोनों वाहन पलट गए। इस हादसे में 4 पुलिसकर्मी सहित 8 लोग घायल हुए है। जिन्हें उपचार के लिए अलवर रैफर किया गया है।
भीषण सड़क हादसे के बाद कार में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि, गनीमत रहीे कि मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत कार से बाहर निकाल लिया।
पुलिस वैन दिल्ली से आ रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी को लेकर पुलिसकर्मी वैन से जयपुर आ रहे थे। तभी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के चैनल नम्बर 120-500 पर पीछे से आ रही कार ने पुलिस वैन को टक्कर मार दी।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को पिनान अस्पताल पहुंचाया। जहां से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रैफर कर दिया। वहीं, आग बुझाने के लिए दमकल की टीम भी मौके पर आ गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि, कार पूरी तरह जलकर राख हो गई।