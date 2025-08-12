12 अगस्त 2025,

मंगलवार

अलवर

Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर, पुलिस वैन से टकराने के बाद कार में लगी आग, 4 पुलिसकर्मी सहित 8 घायल

Delhi-Mumbai Expressway: राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बा​र फिर तेज रफ्तार कहर देखने को मिला। अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र आज सुबह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया।

अलवर

Anil Prajapat

Aug 12, 2025

Accident-on-Delhi-Mumbai-Expressway
पुलिस वैन से टकराने के बाद कार में लगी आग। फोटो: पत्रिका

अलवर। राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बा​र फिर तेज रफ्तार कहर देखने को मिला। अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र आज सुबह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। पुलिस वैन से टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 पुलिसकर्मी सहित 8 लोग घायल हो गए।

जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह करीब 8 बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 120-500 पर हुआ। तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही पुलिस वैन को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबर्दस्त था कि दोनों वाहन पलट गए। इस हादसे में 4 पुलिसकर्मी सहित 8 लोग घायल हुए है। जिन्हें उपचार के लिए अलवर रैफर किया गया है।

Rajasthan Accident: रक्षाबंधन के दिन भीषण सड़क हादसा, युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम
जयपुर
Rajasthan Accident

हादसे के बाद कार में लगी आग

भीषण सड़क हादसे के बाद कार में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि, गनीमत रहीे कि मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत कार से बाहर निकाल लिया।

आरोपी को दिल्ली से जयपुर ला रही थी पुलिस, तभी हुआ हादसा

पुलिस वैन दिल्ली से आ रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी को लेकर पुलिसकर्मी वैन से जयपुर आ रहे थे। तभी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के चैनल नम्बर 120-500 पर पीछे से आ रही कार ने पुलिस वैन को टक्कर मार दी।

सभी घायल अलवर रैफर

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को पिनान अस्पताल पहुंचाया। जहां से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रैफर कर दिया। वहीं, आग बुझाने के लिए दमकल की टीम भी मौके पर आ गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि, कार पूरी तरह जलकर राख हो गई।

दौसा में दर्दनाक हादसा: पहले बाइक सवार को कुचला, फिर 6 किमी दूर अनियंत्रित होकर पलटी बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली
दौसा
Road-accident-in-Dausa

12 Aug 2025 09:26 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर, पुलिस वैन से टकराने के बाद कार में लगी आग, 4 पुलिसकर्मी सहित 8 घायल

