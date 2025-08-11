दौसा में दर्दनाक हादसा: पहले बाइक सवार को कुचला, फिर 6 किमी दूर अनियंत्रित होकर पलटी बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली

सूचना पर पहुंची बैजूपाड़ा पुलिस ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले आई और मृतक का राजकीय चिकित्सालय महुवा में पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार रामदयाल उर्फ छोटा मीणा निवासी बालाहेड़ा बनी (जंगल) बाइक से अपने घर आ रहा था। तभी नदी के समीप अनियंत्रित होकर बाइक से गिर गया। पीछे से आई बजरी से भरा ट्रैक्टर-ट्रॉली बाइक सवार पर चढ़ गई। इससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। हर कोई घटना को लेकर आक्रोश जताते दिखाई दिया।