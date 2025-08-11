11 अगस्त 2025,

सोमवार

दौसा

दौसा में दर्दनाक हादसा: पहले बाइक सवार को कुचला, फिर 6 किमी दूर अनियंत्रित होकर पलटी बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली

Dausa Road Accident: राजस्थान के दौसा जिले में बैजूपाड़ा थानांतर्गत बनी से बालाहेड़ा आने वाले मार्ग पर बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार की एक जने की मौके पर ही मौत हो गई।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 11, 2025

Road-accident-in-Dausa
थाने में खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली व इनसेट में मृतक रामदयाल। फोटो: पत्रिका

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में बैजूपाड़ा थानांतर्गत बनी से बालाहेड़ा आने वाले मार्ग पर बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार की एक जने की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ने के लिए बाइक से पीछा किया तो करीब 6 किलोमीटर दूर विशाला में सड़क घुमाव पर तेज गति में जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि, चालक हताहत नहीं होने से मौके की नजाकत को समझते हुए मौके से भागने में सफल हो गया।

सूचना पर पहुंची बैजूपाड़ा पुलिस ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले आई और मृतक का राजकीय चिकित्सालय महुवा में पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार रामदयाल उर्फ छोटा मीणा निवासी बालाहेड़ा बनी (जंगल) बाइक से अपने घर आ रहा था। तभी नदी के समीप अनियंत्रित होकर बाइक से गिर गया। पीछे से आई बजरी से भरा ट्रैक्टर-ट्रॉली बाइक सवार पर चढ़ गई। इससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। हर कोई घटना को लेकर आक्रोश जताते दिखाई दिया।

ट्रैक्टर ने पीछे से मारी टक्कर

थाना प्रभारी जनमेजा राम का कहना है कि बाइक सवार के ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मारी है। ट्रैक्टर पलटने की सूचना पर मौके पर पहुंच जब्त कर लिया है। घटना की जांच की जा रही है। वहीं, चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

क्षेत्र में बजरी का अवैध खनन जोरो पर

खास बात यह है कि क्षेत्र में बजरी का अवैध खनन जोरो पर है, लेकिन पुलिस एवं प्रशासन की अनदेखी के चलते अवैध रूप से बजरी भरकर वाहन तेज गति में गुजरते दिखाई देते हैं। इससे पहले भी बजरी से भरे वाहनों से कई दुर्घटना हो चुकी है। कई लोगों की मौत होने के बाद भी प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है।

