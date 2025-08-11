11 अगस्त 2025,

दौसा

Dausa: बावड़ी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत, रेस्क्यू के दौरान मधुमक्खियों के हमले से मची अफरा-तफरी

दौसा शहर में छोटी दौसा स्थित प्राचीन पंचकुइया बावड़ी में नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना से परिजनों सहित इलाके में माहौल गमगीन हो गया।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 11, 2025

Panchkuiya-Bawdi
बावड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे गोताखोर व इनसेट में मृतक रिंकू शर्मा। फोटो: पत्रिका

Dausa News: दौसा शहर में छोटी दौसा स्थित प्राचीन पंचकुइया बावड़ी में नहाने गए एक युवक की रविवार को डूबने से मौत हो गई। घटना से परिजनों सहित इलाके में माहौल गमगीन हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद अंतिम संस्कार किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौके पर सैकड़ो लोग जमा हो गए।

सुबह रिंकू शर्मा (27) पुत्र सत्यनारायण शर्मा निवासी गोपालजी के मन्दिर के पास छोटी दौसा पंचकुइयां की प्राचीन गहरी बावड़ी में नहाने गया था। सुबह करीब 10 बजे मुंडेर पर कपड़े रखे होने तथा बावड़ी में कोई हलचल नहीं होने पर लोगों ने युवक के पानी में डूबने की आशंका जताई।

इस पर पुलिस प्रशासन को सूचना देकर स्थानीय लोगों ने खोजबीन शुरू की है। कोतवाली थाना प्रभारी सुधीर उपाध्याय सहित पुलिस बल, सिविल डिफेंस व एसडीआरफ ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। स्थानीय युवा मुकेश, विनोद, राजू आदि के सहयोग से तीन घंटे मशक्कत के बाद युवक को निकालकर अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने मृत बताया।

मधुमक्खियों ने किया हमला

बावड़ी पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मधुमक्खियों के हमले से अफरा-तफरी भी मच गई। बावड़ी के ऊपर पीपल के पेड़ से अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और वहां मौजूद पुलिस प्रशासन की टीमों के साथ-साथ तमाशबीन भीड़ बचने के लिए इधर-उधर भागने लगी। मुश्किल से लोग अपने आप को मधुमक्खियों से बचाते हुए नजर आई। कई लोगों को मधुमक्खियों का दंश भी लग गया। हालांकि इस दौरान रेस्क्यू में जुटी गोताखोर टीम मधुमक्खियों से बचते अपना काम करती रही।

चार भाई-बहनों में सबसे छोटा

मृतक युवक आरओ वाटर प्यूरिफायर का काम करता था तथा उसके एक बहन व दो बड़े भाई हैं। युवक की मौत की खबर परिजनों को मिलते ही घर में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के वक्त मृतक की मां राखी बांधने कानोता गई हुई थी। युवक ने भी शनिवार को आसपास के घरों में जाकर बहनों से राखी बंधवाई थी। त्योहार के अगले दिन ऐसी दुखद घटना से क्षेत्र में गमगीन माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक को तैरना आता था। पुलिस ने बताया कि डूबने के कारणों की जांच की जा रही है।

