Dausa: बावड़ी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत, रेस्क्यू के दौरान मधुमक्खियों के हमले से मची अफरा-तफरी

मृतक युवक आरओ वाटर प्यूरिफायर का काम करता था तथा उसके एक बहन व दो बड़े भाई हैं। युवक की मौत की खबर परिजनों को मिलते ही घर में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के वक्त मृतक की मां राखी बांधने कानोता गई हुई थी। युवक ने भी शनिवार को आसपास के घरों में जाकर बहनों से राखी बंधवाई थी। त्योहार के अगले दिन ऐसी दुखद घटना से क्षेत्र में गमगीन माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक को तैरना आता था। पुलिस ने बताया कि डूबने के कारणों की जांच की जा रही है।