Dausa News: रक्षाबंधन पर एक साथ उठी 2 बहनों की अर्थी, एक ही चिता पर किया अंतिम संस्कार; गांव में पसरा सन्नाटा

दौसा। महुवा क्षेत्र के खोहरी गांव की दो बेटियां एक दिन पूर्व कैलाई के पास सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में दोनों बेटियों सहित कुल पांच जनों की मौत हो गई थी। जैसे ही खोहरी निवासी मोनिका मीना एवं वेदिका मीना पुत्री मंटु राम मीणा का शव गांव में पहुंचे तो वहां माहौल गमगीन हो गया।