Dausa News: रक्षाबंधन पर एक साथ उठी 2 बहनों की अर्थी, एक ही चिता पर किया अंतिम संस्कार; गांव में पसरा सन्नाटा

दौसा। महुवा क्षेत्र के खोहरी गांव की दो बेटियां एक दिन पूर्व कैलाई के पास सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में दोनों बेटियों सहित कुल पांच जनों की मौत हो गई थी। जैसे ही खोहरी निवासी मोनिका मीना एवं वेदिका मीना पुत्री मंटु राम मीणा का शव गांव में पहुंचे तो वहां माहौल गमगीन हो गया।
ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बेटियां पढ़ाई में होनहार थी और आगे चलकर पिता एवं परिवार का नाम रोशन करती, लेकिन ईश्वर के आगे सभी नतमस्तक हैं और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों बेटियों के शवों का शनिवार को एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया।
इधर, शनिवार को रक्षाबंधन पर गांव में शोक की लहर छाई रही और सभी ग्रामीण पीड़ित परिवार को सांत्वना देते रहे। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार को दोनों बहनों के अलावा तीसरी बहिन की भी परीक्षा थी, लेकिन वह परीक्षा देने हिंडौन की तरफ गई थी। मृतक दोनों बहिन तीसरे एवं चौथे नंबर की थी।