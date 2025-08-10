Rajasthan Crime: नागौर जिले में खौफनाक वारदात, पेट्रोल डालकर महिला को जिंदा जलाया, गंभीर हालत में जोधपुर रेफर

महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन बचाने के लिए दौड़े। लेकिन तब तक भंवरी देवी का आधे से ज्यादा शरीर जल गया। रात को उसे गंभीर हालत में नजदीकी डेह हाॅस्पिटल लेकर गए, जहां स्थिति गंभीर होने पर नागौर जेएलएन अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद भंवरीदेवी को जोधपुर रेफर कर दिया।