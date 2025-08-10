Rajasthan Crime: नागौर जिले में खौफनाक वारदात, पेट्रोल डालकर महिला को जिंदा जलाया, गंभीर हालत में जोधपुर रेफर

नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में आज तड़के घर में सो रही महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। महिला को उपचार के लिए नागौर के जेएलएन अस्पताल ले जाया गया। जहां से महिला को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया है।
जायल तहसील के सोनेली गांव में महिला को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं, परिजनों ने अपने रिश्तेदारों पर जलाने का आरोप लगाया है।
परिजनों बताया कि वे रात को अपने घर में सो रहे थे। तभी देर रात कुछ लोग आए और महिला भंवरी देवी का मुंह बंद कर उठा ले गए। घर से दूर ले जाकर उस पर पेट्रोल छिङककर आग लगा दी और मौके से भाग छूटे।
महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन बचाने के लिए दौड़े। लेकिन तब तक भंवरी देवी का आधे से ज्यादा शरीर जल गया। रात को उसे गंभीर हालत में नजदीकी डेह हाॅस्पिटल लेकर गए, जहां स्थिति गंभीर होने पर नागौर जेएलएन अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद भंवरीदेवी को जोधपुर रेफर कर दिया।