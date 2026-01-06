नागौर जिले में हुई अतिवृष्टि से 1.42 लाख किसान प्रभावित, मुआवजे का इंतजार

कई किसानों ने बताया कि पोर्टल बंद हो जाने के कारण उनके दस्तावेज अपलोड नहीं हो पाए। वहीं, कुछ क्षेत्रों में जानकारी के अभाव में किसान समय पर पटवारियों को आवश्यक दस्तावेज नहीं दे सके। इससे वे सहायता की सूची में शामिल नहीं हो पाए। किसानों का कहना है कि यदि पोर्टल दोबारा खोला जाए और वेरिफिकेशन की अवधि बढ़ाई जाए तो शेष प्रभावित किसानों को भी राहत मिल सकती है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह सतत प्रक्रिया है, जल्द ही पोर्टल वापस चालू किया जाएगा, उस समय वंचित किसानों के दस्तावेज अपलोड कर दिए जाएंगे। यानी खरीफ 2025 में प्रभावित किसानों की संख्या और बढऩे वाली है।