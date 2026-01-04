भाकियू का दावा: नहीं डरेगा किसान, होकर रहेगी महापंचायत

कार्यवाहक उपखंड अधिकारी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म और डीएसपी मेड़ता की ओर से हमें यह बताया गया कि 5 जनवरी को सुबह साढ़े 10 बजे से मेड़ता शहर में किसान महापंचायत का आयोजन प्रस्तावित है। उसमें 20 हजार लोगों के जुटने का आह्वान किया गया है। उस दौरान शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस संबंध में हमने भी सूचनाएं जुटाई है। ऐसे में अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 3 जनवरी 2026 से 3 फरवरी 2026 तक क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गई है। सार्वजनिक रूप से कोई भी जुलूस, धरना-प्रदर्शन और किसी प्रकार का आयोजन बिना किसी परमिशन नहीं किया जा सकता। जो भी कार्यक्रम करवाएंगे, वो शांति व्यवस्था स्थापित रखते हुए करवाएंगे और इसकी परमिशन लेनी जरूरी होगी।