Jaipur News: जयपुर के इस सर्कल को हटाने का काम जल्द होगा शुरू, 10.5 मीटर तक चौड़ी होगी सड़क; एलिवेटेड रोड भी बनेगा

जयपुर। राजधानी जयपुर में अपेक्स सर्कल को हटाने का काम जल्द शुरू होगा। जेडीए की अभियांत्रिकी शाखा इसे आदर्श चौराहे के रूप में विकसित करेगी। काम पूरा होने के बाद वाहन चालकों को फ्री लेफ्ट की सुविधा मिलेगी। यानी लेफ्ट साइड जाने वालों को रुकना नहीं पड़ेगा।
भविष्य में इस चौराहे के ऊपर एलिवेटेड रोड भी नजर आएगी। एलिवेटेड रोड के लिए जेडीए ने सर्वे शुरू कर दिया है। इस एलिवेटेड रोड का काम जेडीए दो चरणों में पूरा करेगा। ऐसे में यह तो साफ है कि इस चौराहे से गुजरने वाले हजारों वाहनों को आने वाले दिनों में जाम से काफी राहत मिलेगी।
-जेडीए जोन-1 के अभियंताओं की मानें तो अगले सप्ताह से सीवर लाइन, ड्रेनेज लाइन, बिजली और पेयजल लाइन को शिफ्ट करने का काम शुरू होगा। इसके लिए आसपास की सड़क को दुरुस्त कर दिया गया है।
-एक ओर की मुख्य सड़क 10.5 मीटर (रीको की ओर जाने वाली को छोड़कर) चौड़ी होगी। सर्विस रोड को सात मीटर में विकसित किया जाएगा। इससे वाहन चालकों को फ्री लेफ्ट की सुविधा मिलेगी।
-मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र की एक ओर की सड़क 7.5 मीटर की होगी।
-जवाहर सर्कल की ओर सर्वाधिक वाहन इस रूट से जाते हैं।
-कैलगिरी रोड पर भी कुछ वर्षों से वाहनों का दबाव तेजी से बढ़ा है।
-जगतपुरा आरओबी से अरण्य भवन तक जेडीए एक एलिवेटेड रोड का प्लान बना रहा है। इस एलिवेटेड रोड को जेडीए ट्रांसपोर्ट नगर तक ले जाने का प्लान बना रहा है।
प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के सर्वे का काम शुरू करवाया है। आरओबी से अरण्य भवन तक और वहां से ट्रांसपोर्ट नगर के विकल्प पर भी जेडीए काम कर रहा है।
-देेवेंद्र गुप्ता, निदेशक, अभियांत्रिकी शाखा, जेडीए