Jaipur News: जयपुर के इस सर्कल को हटाने का काम जल्द होगा शुरू, 10.5 मीटर तक चौड़ी होगी सड़क; एलिवेटेड रोड भी बनेगा

-जेडीए जोन-1 के अभियंताओं की मानें तो अगले सप्ताह से सीवर लाइन, ड्रेनेज लाइन, बिजली और पेयजल लाइन को शिफ्ट करने का काम शुरू होगा। इसके लिए आसपास की सड़क को दुरुस्त कर दिया गया है।

-एक ओर की मुख्य सड़क 10.5 मीटर (रीको की ओर जाने वाली को छोड़कर) चौड़ी होगी। सर्विस रोड को सात मीटर में विकसित किया जाएगा। इससे वाहन चालकों को फ्री लेफ्ट की सुविधा मिलेगी।

-मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र की एक ओर की सड़क 7.5 मीटर की होगी।