Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के इन 8 जिलों के लिए अलर्ट, 3 घंटे में मेघगर्जन के साथ होगी बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, झुंझुनू, चूरू, सीकर के आसपास के क्षेत्रों में आज अगले तीन घंटे तक मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने और पेड़ों के नीचे शरण ना लेने की सलाह दी है।