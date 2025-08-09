Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के इन 8 जिलों के लिए अलर्ट, 3 घंटे में मेघगर्जन के साथ होगी बारिश

Rajasthan Weather Today: जयपुर। रक्षाबंधन के दिन राजस्थान के कई जिलों में सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है। भरतपुर, करौली, दौसा, बारां व झालावाड़ जिले में आज कई जगह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग की मानें तो आज से उत्तर-पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
इसी बीच मौसम विभाग का नया अपडेट सामने आया है। मौसम केंद्र जयपुर ने आने वाले तीन घंटे के लिए 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक बारिश दौसा के महुआ में 71 मिमी दर्ज की गई।
वहीं, झालावाड़ के झालरापाटन में 24 और बारां के छबड़ा में 17 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 38.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान झुंझुनू में 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
करौली जिले में आज डेढ़ घंटे तक रिमझिम बारिश हुई। जानकारी के मुताबिक करौली सहित भरतपुर, दौसा, बारां और झालावाड़ जिले में कई जगह बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अलवर और भरतपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, सवाईमाधोपुर और सीकर में भी बारिश की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, झुंझुनू, चूरू, सीकर के आसपास के क्षेत्रों में आज अगले तीन घंटे तक मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने और पेड़ों के नीचे शरण ना लेने की सलाह दी है।