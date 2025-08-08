Rajasthan Rains: 9, 10, 11 और 12 अगस्त को इन जिलों में झमाझम बारिश, फिर इस तारीख से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, मौसम विभाग का अलर्ट

जयपुर। राजस्थान के भीतर मौजूदा समय में मानसून की सक्रियता न के बराबर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बीच एक सप्ताह तक बारिश में काफी कमी देखने को मिल सकती है। वहीं 15 अगस्त के बाद राजस्थान के अंदर भीषण बारिश का दौर शुरू होने वाला है, जो प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जोरदार बारिश करा सकता है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने कुछ ही जिलों में बारिश की संभावना जताई है।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक, राजस्थान के उत्तर-पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 9, 10, 11 और 12 अगस्त को जयपुर, अलवर सीकर, नागौर, भीलवाड़ा, झालावाड़ समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है।
इसके अलावा मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 अगस्त से राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी जिलों में भी मेघगर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। फिलहाल, मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कम ही देखने को मिलेंगी। मौजूदा समय में मानसून की ट्रफ लाइन फिरोजपुर, चंडीगढ़ होते हुए हिमाचल, उत्तराखंड से होकर गुजर रही है, ऐसे में इस सप्ताह बारिश कम होगी।
मौसम विभाग ने बताया कि दूसरे सप्ताह 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के दौरान लगभग पूरे राजस्थान में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। इस बीच राज्य के दक्षिणी भाग में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। वहीं बाकी इलाकों में सामान्य बारिश की उम्मीद जताई जा रही है।
राजस्थान में बारिश थमने के साथ ही तेज धूप निकलना शुरू हो गई है, जिससे प्रदेश के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। गुरुवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर जिले में 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं सबसे अधिक बारिश भरतपुर जिले के रारह में 20 मिलीमीटर दर्ज हुई है। न्यूनतम तापमान सिरोही जिले में 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।