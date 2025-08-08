8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Rains: 9, 10, 11 और 12 अगस्त को इन जिलों में झमाझम बारिश, फिर इस तारीख से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, मौसम विभाग का अलर्ट

Rajasthan Rains: राजस्थान में मानसून की रफ्तार एक बार धीमी हो गई है, लेकिन जल्द ही फिर से प्रदेश में मानसून सक्रिय होने वाला है। कुछ दिनों बाद ही एक बार फिर राजस्थान में भीषण बारिश की शुरुआत होने वाली है।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 08, 2025

Rajasthan Rains
राजस्थान में फिर सक्रिय होने वाला है मासून (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान के भीतर मौजूदा समय में मानसून की सक्रियता न के बराबर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बीच एक सप्ताह तक बारिश में काफी कमी देखने को मिल सकती है। वहीं 15 अगस्त के बाद राजस्थान के अंदर भीषण बारिश का दौर शुरू होने वाला है, जो प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जोरदार बारिश करा सकता है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने कुछ ही जिलों में बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक, राजस्थान के उत्तर-पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 9, 10, 11 और 12 अगस्त को जयपुर, अलवर सीकर, नागौर, भीलवाड़ा, झालावाड़ समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Artificial Rain: रामगढ़ बांध पर 12 अगस्त को होगी कृत्रिम बारिश की शुरुआत, 10,000 फीट ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की NOC का अब भी इंतजार
जयपुर
Ramgarh-Dam-1

यहां से गुजर रही मानसून की ट्रफ लाइन

इसके अलावा मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 अगस्त से राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी जिलों में भी मेघगर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। फिलहाल, मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कम ही देखने को मिलेंगी। मौजूदा समय में मानसून की ट्रफ लाइन फिरोजपुर, चंडीगढ़ होते हुए हिमाचल, उत्तराखंड से होकर गुजर रही है, ऐसे में इस सप्ताह बारिश कम होगी।

15 अगस्त से प्रदेश में शुरू होगी भीषण बारिश

मौसम विभाग ने बताया कि दूसरे सप्ताह 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के दौरान लगभग पूरे राजस्थान में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। इस बीच राज्य के दक्षिणी भाग में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। वहीं बाकी इलाकों में सामान्य बारिश की उम्मीद जताई जा रही है।

भरतपुर में हुई 20 मिमी बारिश

राजस्थान में बारिश थमने के साथ ही तेज धूप निकलना शुरू हो गई है, जिससे प्रदेश के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। गुरुवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर जिले में 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं सबसे अधिक बारिश भरतपुर जिले के रारह में 20 मिलीमीटर दर्ज हुई है। न्यूनतम तापमान सिरोही जिले में 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।

ये भी पढ़ें

Weather Update 8 August: राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना, कुछ हिस्सों में शुष्क मौसम
जयपुर
imd alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IMD latest forecast

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 12:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rains: 9, 10, 11 और 12 अगस्त को इन जिलों में झमाझम बारिश, फिर इस तारीख से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, मौसम विभाग का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.