Rajasthan Rains: 9, 10, 11 और 12 अगस्त को इन जिलों में झमाझम बारिश, फिर इस तारीख से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, मौसम विभाग का अलर्ट

जयपुर। राजस्थान के भीतर मौजूदा समय में मानसून की सक्रियता न के बराबर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बीच एक सप्ताह तक बारिश में काफी कमी देखने को मिल सकती है। वहीं 15 अगस्त के बाद राजस्थान के अंदर भीषण बारिश का दौर शुरू होने वाला है, जो प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जोरदार बारिश करा सकता है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने कुछ ही जिलों में बारिश की संभावना जताई है।