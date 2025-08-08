8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

जयपुर

Weather Update 8 August: राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना, कुछ हिस्सों में शुष्क मौसम

Monsoon activity: पूर्वी राजस्थान में भी आज छिटपुट स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि 8 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है, खासकर भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 08, 2025

imd alert
Rajasthan's weather (Photo: Patrika)

Weather forecast: जयपुर। राजस्थान के मौसम विभाग के अनुसार, आज पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि, कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

पूर्वी राजस्थान में भी आज छिटपुट स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि 8 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है, खासकर भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में।

अगले 1-2 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना कम है।

11-12 अगस्त को जयपुर और भरतपुर संभाग में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की सक्रियता बढ़ने से तापमान में मामूली कमी आएगी, लेकिन उमस बनी रहेगी।

आगामी दो सप्ताह राजस्थान मानसून अपडेट, अपडेट: 7 अगस्त

  • पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी बने रहने की संभावना है। हालाँकि, उत्तर-पश्चिमी भागों में 10 अगस्त से कहीं-कहीं मध्यमजन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।
  • पश्चिम राज के कुछ भागों में भी आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालाँकि, 9 अगस्त से उत्तर-पश्चिम भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 9-12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।
  • आगामी एक सप्ताह राज्या में सामान्य से कम (DEFICIENT) बारिश होने की संभावना है।
  • दूसरी सप्ताह (15-21 अगस्त) के दौरान राज्यों के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्यों के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है।

