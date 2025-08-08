Weather Update 8 August: राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना, कुछ हिस्सों में शुष्क मौसम

पूर्वी राजस्थान में भी आज छिटपुट स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि 8 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है, खासकर भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में।