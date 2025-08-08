Weather Update 8 August: राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना, कुछ हिस्सों में शुष्क मौसम

Weather forecast: जयपुर। राजस्थान के मौसम विभाग के अनुसार, आज पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि, कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
पूर्वी राजस्थान में भी आज छिटपुट स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि 8 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है, खासकर भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में।
अगले 1-2 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना कम है।
11-12 अगस्त को जयपुर और भरतपुर संभाग में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की सक्रियता बढ़ने से तापमान में मामूली कमी आएगी, लेकिन उमस बनी रहेगी।