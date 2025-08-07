Monsoon Update: राजस्थान में 8 से 12 अगस्त तक का जानिए मौसम का हाल, कब और कहां आएगी बारिश

Rajasthan Weather: जयपुर। राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम धीरे-धीरे करवट ले सकता है। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों तक मौसम मुख्यत: शुष्क बना रहेगा, हालांकि 8 अगस्त से कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।