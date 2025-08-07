Monsoon Update: राजस्थान में 8 से 12 अगस्त तक का जानिए मौसम का हाल, कब और कहां आएगी बारिश

Rajasthan Weather: जयपुर। राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम धीरे-धीरे करवट ले सकता है। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों तक मौसम मुख्यत: शुष्क बना रहेगा, हालांकि 8 अगस्त से कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।
वहीं, पूर्वी राजस्थान में भी आगामी 2-3 दिनों के दौरान छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 8 अगस्त से पूर्वी हिस्सों में वर्षा गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है।
8 से 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है और किसानों को भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, राज्य के अधिकांश भागों में अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना बहुत कम बताई गई है।
11 और 12 अगस्त को भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में फिर से मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।