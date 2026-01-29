बीजेपी MLA ने राहुल गांधी को ‘पप्पू’ कहा, बोले- वे विदेशों में जाकर भारत का अपमान करते हैं, कांग्रेस का सदन में हंगामा

इस दौरान शंकर सिंह रावत ने राहुल गांधी के लिए कहा कि वे अब बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। रावत ने राहुल गांधी की शादी को लेकर भी व्यक्तिगत टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार में सभी योजनाएं गांधी परिवार के परिवार के नाम से शुरू की गईं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम से किसी भी योजना को नहीं चलाया।