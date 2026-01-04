आरजीएचएस भुगतान बकाया: अस्पतालों के साथ केमिस्टों पर आर्थिक संकट, मरीजों में चिंता

दूसरी ओर, नागौर जिले के सहकारी उपभोक्ता भंडारों पर भी भुगतान संकट है। भुगतान नहीं मिलने से कई स्थानों पर दवा काउंटर बंद करने की स्थिति आ गई है। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा । इसका सीधा असर जिले के पेंशनर्स और काफी संख्या में ओपीडी मरीजों पर पड़ रहा है। इन्हें मजबूरी में बाजार से महंगी दर पर दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि आरजीएचएस योजना लागू होने से उन्हें राहत की उम्मीद थी, लेकिन वर्तमान हालात में योजना बोझ बन गई है। दवा काउंटर बंद होने, निजी केमिस्टों का दवा देने से इनकार और अस्पतालों की सीमित सेवाओं के कारण मरीजों को उपचार में परेशानी उठानी पड़ रही है।