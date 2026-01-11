Quinoa Crop: राजस्थान में यहां फल-फूल रही अमेरिकी औषधीय फसल किनोवा की खेती, किसान हो रहे मालामाल

बावतरा के किसान रमेशसिंह राजपुरोहित ने बताया कि वे 2009-10 के दौरान हैदराबाद में व्यवसाय करते थे। उस समय इन्होंने अनंतपुर में किनोवा की खेती को करीब से देखा। 2012 में बावतरा में आयोजित एक जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम के बाद उन्होंने यहां किनोवा को नयी फसल के रूप में शुरू करने का प्रयास किया। आज गांव व आसपास के करीब 500 किसान किनोवा उगाकर उसे प्रोसेसिंग यूनिट में बेचते हैं। जालोर सहित अन्य जिलों से भी यहां कच्चा माल खरीद के लिए आता है, जिसे प्रोसेस कर विदेशों में भेजा जाता है।