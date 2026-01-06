6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

जालोर

Jalore Accident: पति-पत्नी का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार, धड़ से अलग हुए सिर को थैली में भरकर पहुंचाया था अस्पताल

Husband-Wife Last Rites Together: आहोर-तखतगढ़ नेशनल हाइवे-325 पर भयानक बस हादसा हुआ, जिसमें एक दंपती समेत तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में महिला का सिर धड़ से अलग हो गया था।

3 min read
Google source verification

जालोर

image

Akshita Deora

Jan 06, 2026

Husband-and-wife-cremated-together

मृतक पति-पत्नी का फोटो: पत्रिका

Sleeper Bus Overturned On NH 325: रविवार रात को जालोर के आहोर-तखतगढ़ नेशनल हाइवे-325 पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें एक निजी स्लीपर बस असंतुलित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में पति-पत्नी समेत तीन लोगों की मौत हो गई।

इस हादसे में महिला का सिर धड़ से अलग हो गया और पति का पैर कटकर अलग हो गया। हादसे में 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय अधिकतर यात्री गहरी नींद में थे, जिसके कारण घायलों को बाहर निकालने के लिए शीशे तोड़े गए।

जालोर से करौली जा रही थी बस

पुलिस और सवारियों के अनुसार हादसे के वक्त बस की रफ्तार अत्यधिक थी और ड्राइवर नशे में था। यात्री आरोप लगा रहे हैं कि ड्राइवर बस चलाते समय पान मसाला भी खा रहा था, जिससे वह गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा। बस जालोर से करौली जा रही थी, और हादसा तब हुआ जब बस पेड़ से टकरा कर पलट गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए।

पति-पत्नी का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार

हादसे में जान गंवाने वाला बुजुर्ग दंपती, फगलूराम (75) और उनकी पत्नी हाऊ देवी (65) अजमेर में अपने बेटे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे थे। हादसे में फगलूराम का पैर कटकर अलग हो गया, जबकि उनकी पत्नी का सिर धड़ से अलग हो गया था। उनके शवों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सिर को एक थैली में रखकर भेजा गया। वहां पोस्टमार्टम हुआ और शव परिजनों को सौंप दिए। जिसके बाद दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ।

तीन जेसीबी से सीधी कराई गई बस

हादसे के बाद बस को सीधा करने के लिए तीन जेसीबी की मदद ली गई। इसके बाद घायलों को बाहर निकालकर आहोर सरकारी अस्पताल भेजा गया। गंभीर घायलों को जालोर रेफर किया गया, वहीं भरतपुर के अमृतलाल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

यात्रियों ने आरोप लगाया कि बस ड्राइवर नशे में था और तेज गति से गाड़ी चला रहा था। कुछ यात्रियों ने ड्राइवर से बस रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी।

हादसे की सूचना मिलते ही आहोर थाना प्रभारी करण सिंह ने पुलिस बल के साथ राहत और बचाव कार्य शुरू किया। प्रशासन की तत्परता के साथ, ग्रामीणों ने भी घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद की, जिससे कई जानें बच गई।

ये है घायलों की सूची

घायलों में सांचौर के प्रवीण कुमार, मन विश्नोई, भावना, पूजा, हरीश, कुलदीप, संदीप, पवन, हर्षनपुरी और दिलीप शामिल हैं। इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

Jalore Accident: भीषण सड़क हादसे में बुजुर्ग दंपती की दर्दनाक मौत, महिला का सिर धड़ से अलग; मंजर देख कांप उठी रूह
जालोर
bus-road-accident-in-ahore-1

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 11:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore Accident: पति-पत्नी का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार, धड़ से अलग हुए सिर को थैली में भरकर पहुंचाया था अस्पताल

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jalore: महिलाओं-लड़कियों पर स्मार्टफोन पाबंदी का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा, जालोर कलक्टर को नोटिस

smartphone ban, smartphone ban in Jalore, smartphone ban in Rajasthan, smartphone ban for women, smartphone ban for girls, Jalore news, Rajasthan news, स्मार्टफोन बैन, स्मार्टफोन बैन इन जालोर, स्मार्टफोन बैन इन राजस्थान, स्मार्टफोन बैन फॉर महिलाएं, स्मार्टफोन बैन फॉर लड़कियां, जालोर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जालोर

हाईवे पर शराबी ड्राईवर ने छोड़ा स्टेरिंग, खाने लगा पान मसाला, मची अफरा तफरी, बस पेड़ से टकराकर पलटी, कटा महिला का सिर, 3 की मौत

जालोर

Jalore Accident: भीषण सड़क हादसे में बुजुर्ग दंपती की दर्दनाक मौत, महिला का सिर धड़ से अलग; मंजर देख कांप उठी रूह

bus-road-accident-in-ahore-1
जालोर

आजादी के बाद भी मोबाइल नेटवर्क से वंचित है राजस्थान का ये गांव, बात करने के लिए सीढ़ी या पेड़ पर चढ़ना मजबूरी

weak mobile signal
जालोर

Rajasthan Crime: बकरियां चरा रहे रामाराम देवासी हत्या प्रकरण का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

jalore crime
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.