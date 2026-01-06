Jalore Accident: पति-पत्नी का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार, धड़ से अलग हुए सिर को थैली में भरकर पहुंचाया था अस्पताल

हादसे में जान गंवाने वाला बुजुर्ग दंपती, फगलूराम (75) और उनकी पत्नी हाऊ देवी (65) अजमेर में अपने बेटे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे थे। हादसे में फगलूराम का पैर कटकर अलग हो गया, जबकि उनकी पत्नी का सिर धड़ से अलग हो गया था। उनके शवों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सिर को एक थैली में रखकर भेजा गया। वहां पोस्टमार्टम हुआ और शव परिजनों को सौंप दिए। जिसके बाद दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ।