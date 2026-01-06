Jalore Accident: पति-पत्नी का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार, धड़ से अलग हुए सिर को थैली में भरकर पहुंचाया था अस्पताल

मृतक पति-पत्नी का फोटो: पत्रिका
Sleeper Bus Overturned On NH 325: रविवार रात को जालोर के आहोर-तखतगढ़ नेशनल हाइवे-325 पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें एक निजी स्लीपर बस असंतुलित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में पति-पत्नी समेत तीन लोगों की मौत हो गई।
इस हादसे में महिला का सिर धड़ से अलग हो गया और पति का पैर कटकर अलग हो गया। हादसे में 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय अधिकतर यात्री गहरी नींद में थे, जिसके कारण घायलों को बाहर निकालने के लिए शीशे तोड़े गए।
पुलिस और सवारियों के अनुसार हादसे के वक्त बस की रफ्तार अत्यधिक थी और ड्राइवर नशे में था। यात्री आरोप लगा रहे हैं कि ड्राइवर बस चलाते समय पान मसाला भी खा रहा था, जिससे वह गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा। बस जालोर से करौली जा रही थी, और हादसा तब हुआ जब बस पेड़ से टकरा कर पलट गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए।
हादसे में जान गंवाने वाला बुजुर्ग दंपती, फगलूराम (75) और उनकी पत्नी हाऊ देवी (65) अजमेर में अपने बेटे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे थे। हादसे में फगलूराम का पैर कटकर अलग हो गया, जबकि उनकी पत्नी का सिर धड़ से अलग हो गया था। उनके शवों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सिर को एक थैली में रखकर भेजा गया। वहां पोस्टमार्टम हुआ और शव परिजनों को सौंप दिए। जिसके बाद दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ।
हादसे के बाद बस को सीधा करने के लिए तीन जेसीबी की मदद ली गई। इसके बाद घायलों को बाहर निकालकर आहोर सरकारी अस्पताल भेजा गया। गंभीर घायलों को जालोर रेफर किया गया, वहीं भरतपुर के अमृतलाल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
यात्रियों ने आरोप लगाया कि बस ड्राइवर नशे में था और तेज गति से गाड़ी चला रहा था। कुछ यात्रियों ने ड्राइवर से बस रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी।
हादसे की सूचना मिलते ही आहोर थाना प्रभारी करण सिंह ने पुलिस बल के साथ राहत और बचाव कार्य शुरू किया। प्रशासन की तत्परता के साथ, ग्रामीणों ने भी घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद की, जिससे कई जानें बच गई।
घायलों में सांचौर के प्रवीण कुमार, मन विश्नोई, भावना, पूजा, हरीश, कुलदीप, संदीप, पवन, हर्षनपुरी और दिलीप शामिल हैं। इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
