Rajasthan: हाड़ कंपाने वाली सर्दी में ‘जल तपस्या’ 108 घड़ों का शीतल जल और महिला साधु की अटूट आस्था!

साधना का यह स्वरूप अत्यंत कठिन और विचलित कर देने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त में साध्वी राधागिरि महाराज भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए बैठती हैं और उन पर एक के बाद एक 108 ठंडे मटकों की जलधारा प्रवाहित की जाती है। यह सिलसिला लगातार दो घंटे यानी सुबह 7 बजे तक चलता है। जमा देने वाले तापमान में भी वे बिना विचलित हुए ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करती रहती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि साधना के लिए इन घड़ों को वे रात में ही भरकर रख लेती हैं ताकि जल की शीतलता बनी रहे।