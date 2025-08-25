जयपुर में 12 साल की बच्ची से हैवानियत, काम के बहाने बुलाकर किया बलात्कार, जानिए कैसे हुआ खुलासा

Jaipur Crime: राजधानी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिमी जिले में एक व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाली 12 वर्षीय नाबालिग बालिका को काम के बहाने घर बुलाकर उससे बलात्कार कर दिया। घटना के बाद बालिका की तबीयत बिगड़ गई तो परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे।