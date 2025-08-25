जयपुर में 12 साल की बच्ची से हैवानियत, काम के बहाने बुलाकर किया बलात्कार, जानिए कैसे हुआ खुलासा

Jaipur Crime: राजधानी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिमी जिले में एक व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाली 12 वर्षीय नाबालिग बालिका को काम के बहाने घर बुलाकर उससे बलात्कार कर दिया। घटना के बाद बालिका की तबीयत बिगड़ गई तो परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे।
बता दें कि अस्पताल में बालिका ने पड़ोसी युवक की करतूत बताई, तब मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
घटना 20 अगस्त की है। 38 वर्षीय आरोपी व्यक्ति ने बालिका को घरेलू काम करने के लिए बुलाया था। घटना के समय बालिका के परिजन घर पर मौजूद नहीं थे।
युवक ने वारदात के बाद बालिका को किसी को नहीं बताने की धमकी देकर घर भेज दिया। बताते चलें कि कुछ देर बाद ही घर पर उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। आरोपी व्यक्ति विवाहित है और उसकी 6 वर्षीय बेटी है।