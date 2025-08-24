Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

मासूम बेटी के साथ पेट्रोल डालकर जिंदा जलने वाली मां का मिला सुसाइड नोट, सामने आई चौंकाने वाली वजह

व्याख्याता महिला का पुत्री के साथ आत्मदाह करने का मामला, एफआइआर में पिता का आरोप, पुत्री ने झुलसी हालत में लिए थे पति, सास-ससुर व ननद के नाम

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 24, 2025

jodhpur suicide case
मृतका मां और बेटी। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर के डांगियावास थानान्तर्गत सरनाडा की ढाणी स्थित मकान में पेट्रोल उड़ेलकर तीन साल की पुत्री के साथ आत्मदाह करने वाली स्कूल व्याख्याता के मामले में पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। उसके पिता का आरोप है कि गंभीर झुलसी हालत में महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती होने के दौरान भी व्याख्याता मां पति और ससुराल वालों पर प्रताड़नाओं के आरोप लगाए थे।

सहायक पुलिस आयुक्त (मण्डोर) नगेन्द्र कुमार ने बताया कि प्रकरण में जांच की जा रही है। घटनास्थल की जांच के दौरान एक सुसाइड नोट भी मिला। जिसमें सरनाडा की ढाणी निवासी संजू (32) पत्नी दिलीप बिश्नोई ने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़नाओं के गंभीर आरोप लगाए और उसी की वजह से आत्महत्या करने का उल्लेख किया। उसका मोबाइल जब्त किया गया है। जिसे जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा। पुलिस को उससे कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है।

इनके खिलाफ मामला दर्ज

इस बारे में मूलत: कांकेलाव में सिंवरों की ढाणी हाल झालामण्ड में पदम मुनि विहार निवासी पिता ओमाराम बिश्नोई ने दामाद दिलीप, पुत्री के ससुर करनाराम, सास, पुलिस कांस्टेबल ननद लीला और सिंवरों की ढाणी निवासी गणपत सिंह के खिलाफ प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मामला दर्ज कराया। गणपत सिंह पर पति की मिलीभगत से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं।

12 साल पहले हुई थी शादी

आरोप है कि 12 साल पहले संजू की शादी दिलीप से की गई थी। कार व अन्य दहेज दिया गया था। इसके बावजूद आरोपी संजू को प्रताड़ित कर रहे थे। तीन साल पहले पुत्री यशस्वी का जन्म होने के बाद और प्रताड़ित किया जाने लगा था। इससे परेशान होकर संजू ने 22 अगस्त को स्कूल से लौटने के बाद पुत्र यशस्वी के साथ आत्मदाह कर लिया था।

यशस्वी जिंदा जल गई थी और संजू का दूसरे दिन दम टूटा था। पिता का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान संजू ने ससुराल वालों पर प्रताड़नाओं के आरोप लगाए थे। हालांकि पुलिस बयान नहीं ले पाई, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड किए गए थे। वह बार-बार पति व अन्य के नाम ले रही थी।

प्रारम्भिक जांच के बाद आत्महत्या माना

पुलिस ने शनिवार को घटनास्थल की एफएसएल जांच कराई थी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे। पेट्रोल की दुर्गंध वाला केन भी मौके पर मिला था। मौके पर संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले। मकान भी अंदर से बंद था। ऐसे में प्रथम दृष्टया आत्मदाह ही माना जा रहा है। पुलिस ने मृतका का मोबाइल जब्त किया है। जिसकी एफएसएल जांच कराई जाएगी।

