मासूम बेटी के साथ पेट्रोल डालकर जिंदा जलने वाली मां का मिला सुसाइड नोट, सामने आई चौंकाने वाली वजह

सहायक पुलिस आयुक्त (मण्डोर) नगेन्द्र कुमार ने बताया कि प्रकरण में जांच की जा रही है। घटनास्थल की जांच के दौरान एक सुसाइड नोट भी मिला। जिसमें सरनाडा की ढाणी निवासी संजू (32) पत्नी दिलीप बिश्नोई ने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़नाओं के गंभीर आरोप लगाए और उसी की वजह से आत्महत्या करने का उल्लेख किया। उसका मोबाइल जब्त किया गया है। जिसे जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा। पुलिस को उससे कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है।