जोधपुर

Jodhpur: छात्र की मौत पर गजेन्द्र सिंह शेखावत के निशाने पर अशोक गहलोत, कहा- हादसे को राजनीति का रंग देना उचित नहीं

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि परिवार में एक क्षति हुई, हम सब लोग उसके लिए पूरी तरह से परिवार के साथ हैं। हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं हो, इसके लिए जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी परिवारों की भी है।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 23, 2025

Gajendra Singh Shekhawat
मीडिया से बात करते गजेंद्र सिंह शेखावत। फोटो- पत्रिका

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत शनिवार को जोधपुर पहुंचे और 15 अगस्त पर सड़क हादसे में जान गंवाने वाले छात्र लोकेंद्र के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इससे पहले, एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में शेखावत ने छात्र लोकेंद्र की मृत्यु को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

इस हादसे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चार्टर विमान लेकर जोधपुर आने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसी किसी घटना को राजनीति का रंग देना और राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी किया गया। उनकी संवेदनशीलता और राजनीतिक संवेदनशीलता को सभी जानते हैं।

हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि परिवार में एक क्षति हुई, हम सब लोग उसके लिए पूरी तरह से परिवार के साथ हैं। हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं हो, इसके लिए जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी परिवारों की भी है। हम सभी पेरेंट्स हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे परिवार के बच्चे किस तरह से सड़क पर सुरक्षा को लेकर आचरण और व्यवहार करते हैं। हम सभी को निश्चित तौर पर अपने परिवारों में आने वाली पीढ़ी को इसके लिए जागृत करने की आवश्यकता है।

वंदे भारत से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

मीडिया के वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से जुड़े सवाल पर शेखावत ने कहा कि वंदे भारत की डिमांड केवल जोधपुर-दिल्ली के लिए नहीं, जोधपुर-जयपुर के लिए भी थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का, जिन्होंने मेरे आग्रह और जोधपुरवासियों की इस पुकार को स्वीकार किया।

उन्होंने कहा कि जोधपुर के सभी जनप्रतिनिधि इस बात की अपेक्षा करते थे कि जोधपुर-जयपुर के बीच में यह कनेक्टिविटी बढ़े। जोधपुर-दिल्ली के बीच में दिन के समय में कोई ऐसी खास ट्रेन हो। उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण पूरा होने के बाद और अधिक गति के साथ में हमारी कनेक्टिविटी इम्रूव हुई है।

नई एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग जल्द शुरू होगी

एयरपोर्ट टर्मिनल से जुड़े सवाल पर शेखावत ने कहा कि एयरपोर्ट की बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। मुझे पूरा भरोसा है कि एयरपोर्ट भी इसी साल नए कलेवर और नई टर्मिनल बिल्डिंग के साथ में शुरू हो जाएगा। उसके बाद जोधपुर की न केवल एयर कनेक्टिविटी इम्रूव होगी, बल्कि दिल्ली, मुंबई के साथ अन्य शहरों के लिए फ्लाइट्स भी बढ़ेगी।

जोधपुर एलिवेटेड रोड पर उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड का टेंडर फाइनल स्टेज पर है। टेंडर प्रकाशित हो चुका है। उसका कुछ कोरिजेंडम आया था, उसके कारण से डेट एक्सटेंड हुई है। मुझे लगता है, इस महीने उसकी डेट पूरी हो जाएगी। एक बार टेंडर में कोटेशन तय हो जाए। आने वाले समय में एलिवेटेड रोड की फाउंडेशन सेरेमनी रखी जाएगी।

130वें संविधान संशोधन से जिन्हें खतरा, उनका भय स्वाभाविक

संविधान के 130वें संशोधन पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है, ताकि अगले संसद सत्र के समय रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा सके और इसे पारित किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का हमेशा यह संकल्प रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र, संस्थाओं और गवर्नेंस में अधिक सुचिता आनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मैं यह मानता हूं कि निश्चित रूप से इसके चलते राजनीतिक क्षेत्र में भी सुचिता का स्तर और ऊंचा होगा। विपक्ष के विरोध पर उन्होंने कहा कि इससे जिन लोगों को खतरा है, उन लोगों को चिंता और भय होना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि आज इस परिपक्व होते इस लोकतंत्र में ये आवश्यक है।

राधाकृष्णन की विजय निश्चित

उप राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिण बनाम दक्षिण के मुद्दे पर शेखावत ने कहा कि देश को पहले भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत कमजोर किया है। इसको क्षेत्रवाद से देखने के बजाय इसको विचार के साथ देखना चाहिए। व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन साहब ने जिंदगी भर आइडियोलॉजी के साथ में खड़े रहकर राष्ट्र सेवा का काम किया। एनडीए समर्पित उम्मीदवार होने के नाते उनकी विजयश्री उतनी ही सुनिश्चित है, जितनी कल सुबह पूर्व से सूर्योदय होना।

मिलेगी नई ऊर्जा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जोधपुर दौरे पर उन्होंने कहा कि सब हम सब लोग उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। राजनाथ सिंह जी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद मारवाड़ की धरती पर आगमन हम सभी को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

