Jodhpur: छात्र की मौत पर गजेन्द्र सिंह शेखावत के निशाने पर अशोक गहलोत, कहा- हादसे को राजनीति का रंग देना उचित नहीं

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि परिवार में एक क्षति हुई, हम सब लोग उसके लिए पूरी तरह से परिवार के साथ हैं। हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं हो, इसके लिए जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी परिवारों की भी है। हम सभी पेरेंट्स हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे परिवार के बच्चे किस तरह से सड़क पर सुरक्षा को लेकर आचरण और व्यवहार करते हैं। हम सभी को निश्चित तौर पर अपने परिवारों में आने वाली पीढ़ी को इसके लिए जागृत करने की आवश्यकता है।