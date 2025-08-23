Rajasthan: स्कॉलरशिप योजना को लेकर क्यों हो रहा विवाद? मंत्री गहलोत के रिश्तेदार का आया नाम, जानें पूरी कहानी

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले इस योजना की राशि को रोका और अब विदेश में पढ़ाई के लिए सीटें घटाकर मेधावी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जूली ने सवाल उठाया कि जब सरकार मंत्रियों के डिनर और अन्य फिजूलखर्ची पर लाखों रुपये खर्च कर सकती है, तो विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप में कटौती क्यों की जा रही है? उन्होंने इसे शिक्षा विरोधी नीति करार देते हुए कहा कि यह कदम राजस्थान के युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेलने वाला है।