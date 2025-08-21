राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू, छत्तीसगढ़ फॉर्मूले पर बनेंगे 6 नए मंत्री…कुछ की होगी छु्ट्टी

Rajasthan Politics: राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाल के दिल्ली दौरे और पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों ने इस संभावना को और बल मिला है। माना जा रहा है कि जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें 6 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है।