राजस्थान कांग्रेस में हो सकता है बदलाव, बनाए जा सकते हैं नए जिलाध्यक्ष; क्या संगठन में भी होगा बदलाव? जानें

बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने साल 2025 को संगठन को समर्पित करने का फैसला लिया है। इसके तहत ऊपरी स्तर से लेकर निचले स्तर तक संगठन में कोई भी पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। इसी दिशा में राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व की मंशा है कि 2025 खत्म होने से पहले सभी पदों को भर लिया जाए। साथ ही, 10 लाख कार्यकर्ताओं का लक्ष्य भी पूरा करने की योजना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए जिलों में जल्द जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और कार्यकारिणी में फेरबदल को प्राथमिकता दी जा रही है।