राजस्थान में ‘लव जिहाद’ पर सख्ती की तैयारी: मानसून सत्र में पास हो सकता है ‘एंटी-कन्वर्जन’ बिल, जानें क्या होंगे प्रावधान?

इसके अलावा, स्कूलों की मरम्मत का मुद्दा भी गर्माएगा। शिक्षा विभाग ने 8,000 स्कूलों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन बजट की कमी के कारण केवल 2,000 स्कूलों को ही मंजूरी मिली। पिछले साल 80 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, लेकिन इस साल 175 करोड़ रुपये का प्रस्ताव अभी तक लंबित है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर रहेगा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग करेगा।