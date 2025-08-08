खैरथल-तिजारा का नाम बदलने पर मचा बवाल, सियासी या आर्थिक हितों का खेल? जानें क्या है विवाद की जड़

विपक्ष का आरोप है कि भिवाड़ी को मुख्यालय बनाने के पीछे रियल एस्टेट और भूमि कारोबारियों के हित छिपे हैं। भिवाड़ी-रियल एस्टेट मार्केट में जमीनों की कीमतें बढ़ने की संभावना है, जिससे कुछ खास समूहों को फायदा हो सकता है। इसके साथ ही, आगामी चुनावों को देखते हुए यह कदम वोट-ब्लॉक को प्रभावित करने और नए सियासी समीकरण बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। तिजारा विधायक बालकनाथ इस बदलाव के समर्थक रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उनके खिलाफ भी गुस्सा पनप रहा है।