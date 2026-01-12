Army Parade Jaipur: चौथी बार दिल्ली से बाहर, जयपुर में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन; जानिए क्यों है यह सबसे खास?

इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। तीसरी व अंतिम रिहर्सल परेड 13 जनवरी को होगी। जयपुर निवासी एडवोकेट रामबाबू शर्मा ने कहा कि पिंक सिटी में सेना की परेड का आयोजन पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इससे युवाओं में देशभक्ति की भावना मजबूत होगी और आम लोगों को भारतीय सेना के शौर्य को करीब से देखने का अवसर मिलेगा।