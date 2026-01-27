Success Story: 6 साल की जिद… 13 बार हुआ फेल, फिर एक साथ तीन नौकरियों में मिली सफलता, RSSB अध्यक्ष ने साझा की प्रेरक कहानी

जयपुर। लगातार असफलताओं के बाद भी हार न मानने की जिद क्या रंग ला सकती है, इसका बेहतरीन उदाहरण हाल ही में सामने आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के अध्यक्ष आलोक राज ने एक ऐसे अभ्यर्थी की संघर्षपूर्ण सफलता यात्रा को सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसने छह वर्षों तक लगातार प्रयास किए और आखिरकार एक साथ तीन सरकारी भर्तियों में चयनित हुआ।