Success story: पहले जवान बेटे… फिर दामाद की हुई मौत, फिर भी नहीं मानी हार, अलवर की लक्ष्मी शर्मा आज बनीं सफल व्यापारी

अलवर। कहते हैं कि वक्त जब इम्तिहान लेता है, तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो उस अंधेरे को चीरकर अपनी मेहनत से नई रोशनी पैदा करती हैं। अलवर की लक्ष्मी शर्मा एक ऐसी ही साहसी महिला का नाम है। जीवन के क्रूर थपेड़ों ने पहले जवान बेटे को छीना और फिर दामाद भी चल बसा, लेकिन लक्ष्मी ने हार मानने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। लक्ष्मी आज न केवल एक सफल व्यवसायी हैं, बल्कि जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का सहारा भी बन चुकी हैं।