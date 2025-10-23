Diwali Holidays: स्कूलों में दीपावली के लम्बे अवकाश के बाद फिर बजेगी घंटी, 25 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल

School Opening
School Reopening: जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 12 दिन के दीपावली अवकाश के बाद 25 अक्टूबर से स्कूलों में फिर से पढ़ाई शुरू होगी। इस वर्ष स्कूलों में दीपावली अवकाश 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रखा गया था। बच्चों और शिक्षकों ने त्योहार के बाद स्कूल जाने की तैयारी कर ली है।
इस अवकाश का समय पहले 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक निर्धारित था, लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर इसे बदलकर 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर कर दिया गया। इस बदलाव की जानकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने दी। उन्होंने बताया कि अवकाश की तिथियों में बदलाव करने के पीछे छात्रों और शिक्षकों के हित को ध्यान में रखा गया।
स्कूलों के खुलने के साथ ही सेकंड टेस्ट की तिथियों में भी परिवर्तन हुआ है। पहले यह परीक्षा 13 से 15 अक्टूबर के बीच आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे 25 से 28 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। शिक्षा निदेशक ने कहा कि छात्रों को परीक्षा के लिए पर्याप्त समय और तैयारी का अवसर मिल सके, इसके लिए यह बदलाव किया गया।
बच्चों ने अवकाश के दौरान छुट्टियों का आनंद लिया और त्योहार के दौरान परिवार के साथ समय बिताया। अब सभी की नजरें स्कूल के पुनः खुलने पर हैं। शिक्षकों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और कक्षाओं में पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू करने के लिए व्यवस्थाएं कर ली हैं।
शनिवार से राजस्थान के सरकारी स्कूलों में फिर से पढ़ाई का क्रम शुरू होगा और बच्चों के लिए सामान्य शैक्षणिक गतिविधियां और परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
