Diwali Holidays: स्कूलों में दीपावली के लम्बे अवकाश के बाद फिर बजेगी घंटी, 25 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल

इस अवकाश का समय पहले 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक निर्धारित था, लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर इसे बदलकर 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर कर दिया गया। इस बदलाव की जानकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने दी। उन्होंने बताया कि अवकाश की तिथियों में बदलाव करने के पीछे छात्रों और शिक्षकों के हित को ध्यान में रखा गया।