क्लब में गए थे पति-पत्नी, वेटर आकर महिला से बोला- ‘मालिक आपसे रूम में मिलना चाहते हैं’, फिर…

मामले में घायल व्यक्ति की शिकायत पर अशोक नगर थाने में क्लब मालिक, मैनेजर और बाउंसर्स के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसीपी बलराम चौधरी ने बताया, मामले की जांच तेजी से की जा रही है। पुलिस ने क्लब के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं और आरोपियों की कॉल डिटेल व लोकेशन की जांच की जा रही है।