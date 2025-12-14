14 दिसंबर 2025,

जयपुर

क्लब में गए थे पति-पत्नी, वेटर आकर महिला से बोला- ‘मालिक आपसे रूम में मिलना चाहते हैं’, फिर…

जयपुर के अशोक नगर स्थित एक क्लब में दंपती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया। महिला से अश्लील हरकतों के विरोध पर बाउंसर्स ने उसके पति को बेरहमी से पीटा, जिससे उसका पैर टूट गया।

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 14, 2025

Alpha Night Club in Ashok Nagar

जयपुर में स्थित क्लब (सोशल मीडिया से ली गई तस्वीर)

Jaipur News: राजधानी जयपुर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अशोक नगर इलाके में स्थित अल्फा नाइट क्लब में 10 दिसंबर की देर रात एक दंपती के साथ छेड़छाड़ और बर्बर मारपीट की घटना सामने आई है।

आरोप है कि क्लब मालिक, मैनेजर और बाउंसर्स ने मिलकर महिला के साथ अश्लील हरकतें कीं और विरोध करने पर उसके पति को बेरहमी से पीट दिया, जिससे उसका पैर टूट गया।

झोटवाड़ा निवासी दंपती क्लब में समय बिताने गए थे। दंपती के अनुसार, क्लब में पहुंचने के कुछ समय बाद एक वेटर उनके पास आया और क्लब मालिक का मोबाइल नंबर लिखा कागज देते हुए कहा, मालिक उनसे प्राइवेट रूम में मुलाकात करना चाहते हैं। महिला ने इस प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया।

आरोप है कि इसके बाद जब महिला वॉशरूम की ओर जा रही थीं, तभी क्लब मालिक, मैनेजर और कुछ बाउंसर्स ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने महिला के साथ अश्लील हरकतें कीं और छेड़छाड़ करने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर उनके पति मौके पर पहुंचे और विरोध किया, जिससे मामला और बिगड़ गया।

सरियों और लाठियों से पीटा

पति का आरोप है कि विरोध करने पर क्लब स्टॉफ ने उन्हें सरियों और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। इस हमले में उनका पैर दो जगह से टूट गया और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। इतना ही नहीं, हमलावरों ने दंपती की कार में भी जमकर तोड़फोड़ की।

घटना के बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और घायल को तुरंत एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने पैर में दो फ्रैक्चर होने की पुष्टि की।

मामले में घायल व्यक्ति की शिकायत पर अशोक नगर थाने में क्लब मालिक, मैनेजर और बाउंसर्स के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसीपी बलराम चौधरी ने बताया, मामले की जांच तेजी से की जा रही है। पुलिस ने क्लब के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं और आरोपियों की कॉल डिटेल व लोकेशन की जांच की जा रही है।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / क्लब में गए थे पति-पत्नी, वेटर आकर महिला से बोला- 'मालिक आपसे रूम में मिलना चाहते हैं', फिर…

