Rajasthan: हाथ में लगी थी दूल्हे के नाम की मेहंदी और शादी से 5 दिन पहले युवती ने कर लिया सुसाइड, मातम में बदली खुशियां

जानकारी के अनुसार करिश्मा जैन (23) के पिता आकोली निवासी महेन्द्र जैन सूरत के टैक्सटाइल मार्केट में व्यापार करते थे। टैक्सटाइल मार्केट में कुछ वर्षों पहले हुए आगजनी की घटना में महेन्द्र कुमार जैन की भी मौत हो गई। युवती अपनी मां के साथ ननिहाल में रहती थी। ननिहाल से ही युवती के शादी की तैयारियां चल रही थी। पास के ही मकान में युवती ने आत्महत्या कर ली।