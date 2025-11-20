Patrika LogoSwitch to English

जालोर

Rajasthan: हाथ में लगी थी दूल्हे के नाम की मेहंदी और शादी से 5 दिन पहले युवती ने कर लिया सुसाइड, मातम में बदली खुशियां

Jalore News: राजस्थान के जालोर जिले में शादी से 5 दिन पहले युवती ने खुदकुशी कर ली। इस घटना से परिवार की खुशियों मातम में बदल गई।

जालोर

image

Anil Prajapat

Nov 20, 2025

Karishma-Jain-2

होने वाले दुल्हे के साथ युवती करिश्मा। फोटो: पत्रिका

भीनमाल। कोटकास्तान गांव में जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, 23 नवम्बर को युवती करिश्मा की शादी होने वाली थी, रिश्तेदार व मेहमान भी देशावर से मारवाड़ पहुंच गए थे, लेकिन युवती ने मकान में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पलभर में परिवार की खुशियों मातम में बदल गई।

परिजन युवती को एक निजी चिकित्सालय में लेकर गए। उसके बाद राजकीय चिकित्सालय में ले आए। बुधवार सुबह युवती के शव का पोस्टमार्टम हुआ। उस दौरान युवक व दुल्हन की माता सहित रिश्तेदारों का रो-रो कर बुरा हाल रहा।

शादी से खुश थी युवती, फिर क्यों की खुदकुशी?

दुल्हे के मामा भरत कुमार ने बताया कि युवती के हाथ में मेहंदी भी लगी थी, जिस पर 23 नवम्बर व दुल्हे का नाम भी लिखा था। युवती शादी से खुश थी, लेकिन अचानक किस वजह से आत्महत्या की। यह समझ से परे है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा।

ननिहाल में मां के साथ रहती थी युवती

जानकारी के अनुसार करिश्मा जैन (23) के पिता आकोली निवासी महेन्द्र जैन सूरत के टैक्सटाइल मार्केट में व्यापार करते थे। टैक्सटाइल मार्केट में कुछ वर्षों पहले हुए आगजनी की घटना में महेन्द्र कुमार जैन की भी मौत हो गई। युवती अपनी मां के साथ ननिहाल में रहती थी। ननिहाल से ही युवती के शादी की तैयारियां चल रही थी। पास के ही मकान में युवती ने आत्महत्या कर ली।

Rajasthan / Jalore / Rajasthan: हाथ में लगी थी दूल्हे के नाम की मेहंदी और शादी से 5 दिन पहले युवती ने कर लिया सुसाइड, मातम में बदली खुशियां

