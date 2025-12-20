मकान से 15 लाख नकद व सोने-चांदी के जेवरात चोरी

इंद्रगढ़. चोरी के बाद जानकारी लेती पुलिस।
इंद्रगढ़. शहर के वार्ड नंबर 17 रामविलासजी के चौक में स्थित मकान को निशाना बनाकर चोरों नेकिराना व्यापारी के मकान से गुरुवार शाम को 15 लाख रुपए नकद व 80 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी चुरा ले गए। पीडि़त ने इंद्रगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मकान में कोईचोरी की जानकारी मिलने पर गुरुवार रात को घटनास्थल पर आसपास पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलने पर इंद्रगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया।
वहीं शुक्रवार को लाखेरी पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर, लाखेरी थाना अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा, मय जाप्ते के घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं बूंदी से पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल ने लगी। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लगी रही। किराना व्यापारी अशोक गर्ग ने बताया कि परिवार के साथ कोटा गया हुआ था। गुरुवार रात 10 बजे वापस घर पहुंचा तो मकान में सारे कमरों के ताले टूटे हुए थे। अलमारी के सामान बिखरे पड़े हुए थे। चोरों ने अलमारी से 15 लाख नकद व 80 ग्राम सोना व 500 ग्राम चांदी ले गए, जिसकी रिपोर्ट इंद्रगढ़ थाने में दर्ज करवाई।
एएसआई महावीर सैनी ने बताया कि गुरुवार रात को किराना व्यापारी अशोक कुमार गर्ग ने थाने में चोरी की रिपोर्ट रिपोर्ट मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचकर गठन स्थल का जायजा लिया। वहीं बूंदी एमओबी टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से जानकारी जुटाई जा रही है। संदिग्धों की कॉल डिटेल निकलाई जा रही है। रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग