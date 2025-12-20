मकान से 15 लाख नकद व सोने-चांदी के जेवरात चोरी

वहीं शुक्रवार को लाखेरी पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर, लाखेरी थाना अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा, मय जाप्ते के घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं बूंदी से पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल ने लगी। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लगी रही। किराना व्यापारी अशोक गर्ग ने बताया कि परिवार के साथ कोटा गया हुआ था। गुरुवार रात 10 बजे वापस घर पहुंचा तो मकान में सारे कमरों के ताले टूटे हुए थे। अलमारी के सामान बिखरे पड़े हुए थे। चोरों ने अलमारी से 15 लाख नकद व 80 ग्राम सोना व 500 ग्राम चांदी ले गए, जिसकी रिपोर्ट इंद्रगढ़ थाने में दर्ज करवाई।