20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

मकान से 15 लाख नकद व सोने-चांदी के जेवरात चोरी

शहर के वार्ड नंबर 17 रामविलासजी के चौक में स्थित मकान को निशाना बनाकर चोरों नेकिराना व्यापारी के मकान से गुरुवार शाम को 15 लाख रुपए नकद व 80 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी चुरा ले गए। पीडि़त ने इंद्रगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मकान में कोईचोरी की जानकारी मिलने पर गुरुवार रात को घटनास्थल पर आसपास पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Dec 20, 2025

मकान से 15 लाख नकद व सोने-चांदी के जेवरात चोरी

इंद्रगढ़. चोरी के बाद जानकारी लेती पुलिस।

इंद्रगढ़. शहर के वार्ड नंबर 17 रामविलासजी के चौक में स्थित मकान को निशाना बनाकर चोरों नेकिराना व्यापारी के मकान से गुरुवार शाम को 15 लाख रुपए नकद व 80 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी चुरा ले गए। पीडि़त ने इंद्रगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मकान में कोईचोरी की जानकारी मिलने पर गुरुवार रात को घटनास्थल पर आसपास पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलने पर इंद्रगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया।

वहीं शुक्रवार को लाखेरी पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर, लाखेरी थाना अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा, मय जाप्ते के घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं बूंदी से पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल ने लगी। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लगी रही। किराना व्यापारी अशोक गर्ग ने बताया कि परिवार के साथ कोटा गया हुआ था। गुरुवार रात 10 बजे वापस घर पहुंचा तो मकान में सारे कमरों के ताले टूटे हुए थे। अलमारी के सामान बिखरे पड़े हुए थे। चोरों ने अलमारी से 15 लाख नकद व 80 ग्राम सोना व 500 ग्राम चांदी ले गए, जिसकी रिपोर्ट इंद्रगढ़ थाने में दर्ज करवाई।


एएसआई महावीर सैनी ने बताया कि गुरुवार रात को किराना व्यापारी अशोक कुमार गर्ग ने थाने में चोरी की रिपोर्ट रिपोर्ट मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचकर गठन स्थल का जायजा लिया। वहीं बूंदी एमओबी टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से जानकारी जुटाई जा रही है। संदिग्धों की कॉल डिटेल निकलाई जा रही है। रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 12:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / मकान से 15 लाख नकद व सोने-चांदी के जेवरात चोरी

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मूल्यांकन के आधार पर तय होगी अब बच्चों की ग्रेड, नए सत्र से एचपीसी की व्यवस्था लागू

मूल्यांकन के आधार पर तय होगी अब बच्चों की ग्रेड, नए सत्र से एचपीसी की व्यवस्था लागू
बूंदी

छात्रो को स्वयं के साधन से जाना पड़ रहा बूंदी अस्पताल, बना रहता है खतरा

चालक के अभाव में दो माह से मेडिकल कॉलेज में खड़ी है बस
बूंदी

नेशनल हाइवे पर बूंदी सिलोर पुलिया पर हुआ हादसा

टक्कर मारने के बाद बजरी से भरा ट्रेलर कार पर गिरा, नीचे दबने से चार की मौत
बूंदी

घटना स्थल पर पहुंचे अधिकारी, पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपे

हाइवे पर मदद के लिए लोग दौड़ पड़े, सडक़ किनारे खाली की बजरी
बूंदी

कलक्टर की पहल पर बिजली लाइनें होगी अंडर ग्राउंड, हेरिटेज लुक, आमजन की सुविधा और पर्यटक सुविधाओं पर रहेगा विशेष फोकस

स्मार्ट सिटी: 60 करोड़ के कार्यों से बदलेगी छोटीकाशी की सूरत
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.