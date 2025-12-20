शिकार के फंदे में फंसा पैंथर, रेस्क्यू कर कोटा चिड़ियाघर भेजा

खटकड़. पैंथर को रेस्क्यू कर ले जाती वन विभाग की टीम।
खटकड़. बूंदी रेंज के मायजा वनपाल नाका क्षेत्र के केसरपुरा वनखंड के समीप गुरुवार रात को एक खेत की मेड पर क्लच वायर के फंदे में पैंथर फंस गया, जिसे रणथम्भौर टाइगर रिजर्व की टीम ने रेस्क्यू कर कोटा चिड़ियाघर भेज दिया। रामगढ़ रेंजर सुमित कनोजिया ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार गुरुवार देर रात केसरपुरा वनखंड के समीप एक खेत की मेड में क्लच वायर के फंदे में पैंथर फंस गया।
जहां टीम के साथ मौके में दोपहर एक बजे मौके पर पहुंचे, लेकिन पैंथर के दहाड़ मारने एवं क्लच वायर से घायल होने के कारण ग्रामीणों को वहां जाने से रोका और उच्चाधिकारियों को सूचना दी। उच्चाधिकारियों की सूचना पर रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से एक बजे रेस्क्यू टीम पहुंची। टीम ने पैंथर को रेस्क्यू कर मौके पर ही प्राथमिक उपचार कर कोटा चिड़ियाघर भेज दिया।
ढाई साल का था
पैंथर के फंदे में फंसे होने की ग्रामीणों की सूचना पर वन मंडल बूंदी से एसीएफ सुनील धाबाई, रेंजर बलराम गोचर, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से रेंजर सुमित कनोजिया, खटकड़ नाकेदार हेमराज अन्य स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। पैंथर को रेस्क्यू कर उपचार के लिए कोटा चिड़ियाघर भेजा गया। पैंथर नर दो से ढाई साल का बताया गया है।
