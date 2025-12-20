शिकार के फंदे में फंसा पैंथर, रेस्क्यू कर कोटा चिड़ियाघर भेजा

खटकड़. बूंदी रेंज के मायजा वनपाल नाका क्षेत्र के केसरपुरा वनखंड के समीप गुरुवार रात को एक खेत की मेड पर क्लच वायर के फंदे में पैंथर फंस गया, जिसे रणथम्भौर टाइगर रिजर्व की टीम ने रेस्क्यू कर कोटा चिड़ियाघर भेज दिया। रामगढ़ रेंजर सुमित कनोजिया ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार गुरुवार देर रात केसरपुरा वनखंड के समीप एक खेत की मेड में क्लच वायर के फंदे में पैंथर फंस गया।