मेजनदी पेयजल योजना की पाइपलाइन फिर टूटी, उपभोक्ता परेशान

हिण्डोली. चंबल पेयजल योजना की टूटी हुई पाइपलाइन।
हिण्डोली. मेज नदी पेयजल योजना की बड़ी पाइप लाइन दो दिन पूर्व एक जेसीबी से टूट जाने से कस्बे की जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। जानकारी अनुसार मेज नदी से हिण्डोली के बीच चंबल परियोजना की बड़ी पाइपलाइन से जलापूर्ति की जा रही है, लेकिन 2 दिन पूर्व निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी से पाइप लाइन तोड़ देने से कस्बे की जलापूर्ति प्रभावित हो गई एवं लोगों के समक्ष पेयजल संकट गहरा गया है, जिसके बाद कार्मिकों ने यहां पर वापस पुरानी पेयजल लाइन छोटी पाइपलाइन से जोडक़र जलापूर्ति की जा रही है,
लेकिन छोटी पाइप लाइन में पानी कम आने से टंकियां समय पर नहीं बढ़ती ऐसे में यहां पर 48 घंटे में होने वाले जलापूर्ति का और अधिक समय बढ़ गया है, जिससे सर्दी में भी लोगों को पीने का पानी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं मेज नदी पेयजल योजना में बिजली कनेक्शन की सीधी लाइन चार दिन से फाल्ट हो जाने के कारण यहां पर मात्र 9 घंटे ही बिजली मिल रही है। ऐसे में ट्यूबवेल भी कम समय चल रहे हैं। ऐसे में कस्बे के लोगों के साथ दोहरा संकट खड़ा हो गया है।
कोई नहीं सुन रहा
जलदाय विभाग के सहायक अभियंता जसोदा डीडवानिया ने बताया कि यहां पर तीन-चार दिन पूर्व मेज नदी पेयजल योजना की बड़ी पाइप लाइन तोड़ दी, जिसको सही करवाने के लिए जलदाय विभाग प्रोजेक्ट के अभियंता से भी कहा लेकिन पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं।
वहीं चार दिन से हाइवे के नीचे से निकल रही बिजली की केबल खराब हो जाने से यहां पर बिजली भी 9 घंटे ही मिल रही है। ऐसे में कस्बे की टंकियों में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं जा पा रहा, जिससे उपभोक्ता भी परेशान है। वही चंबल परियोजना के अधिकारों ने कहा कि पाइपलाइन का उपयोग जलदाय विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। ऐसे में छोटी-मोटी टूट फूट अभियंता करवा सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग