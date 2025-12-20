मेजनदी पेयजल योजना की पाइपलाइन फिर टूटी, उपभोक्ता परेशान

लेकिन छोटी पाइप लाइन में पानी कम आने से टंकियां समय पर नहीं बढ़ती ऐसे में यहां पर 48 घंटे में होने वाले जलापूर्ति का और अधिक समय बढ़ गया है, जिससे सर्दी में भी लोगों को पीने का पानी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं मेज नदी पेयजल योजना में बिजली कनेक्शन की सीधी लाइन चार दिन से फाल्ट हो जाने के कारण यहां पर मात्र 9 घंटे ही बिजली मिल रही है। ऐसे में ट्यूबवेल भी कम समय चल रहे हैं। ऐसे में कस्बे के लोगों के साथ दोहरा संकट खड़ा हो गया है।