बड़ी सौगात : राजस्थान में यहां 21 हजार वर्ग मीटर में बनेगा नया रोडवेज बस अड्डा, हजारों यात्रियों को मिलेगी सुविधा

प्रभारी मंत्री नागर ने कृषि विपणन बोर्ड और परिवहन विभाग के अधिकारियों को बस स्टैंड निर्माण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य जिले के लोगों को बेहतर और आधुनिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य के तहत बूंदी में नए रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण से संबंधित सभी आवश्यक प्रस्ताव जल्द तैयार कर राज्य सरकार को भेजे जाएं, ताकि स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके।