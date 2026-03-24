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Rajasthan Roadways: बीकानेर को मिली 10 नई बसों की सौगात, 1 अप्रेल से रूटों पर दौड़ेंगी; इन जिलों को मिलेगा सीधा फायदा

Bikaner Bus Service Update: राजस्थान रोडवेज के बीकानेर आगार को 10 नई बसों की सौगात मिली है। जिनमें से चार बसों को नए रूटों पर चलाया जाएगा।

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बीकानेर

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Santosh Trivedi

Mar 24, 2026

Rajasthan Roadways

बीकानेर रोडवेज आगार परिसर में खड़ी नई बसें। फोटो: पत्रिका

बीकानेर। राजस्थान रोडवेज के बीकानेर आगार को 10 नई बसों की सौगात मिली है। इन बसों के शामिल होने से जहां जर्जर वाहनों को हटाया जाएगा, वहीं नए रूट शुरू होने से यात्रियों को बेहतर और सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी। सभी बसों का संचालन 1 अप्रैल से शुरू होगा।

मुख्य प्रबंधक इन्द्रा गोदारा के अनुसार 10 में से 6 बसों को पहले से संचालित रूटों पर लगाया जाएगा। इन रूटों पर चल रही कंडम और तकनीकी रूप से अनुपयुक्त बसों को हटाकर नई बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रा अधिक सुरक्षित और आरामदायक होगी।

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और खाजूवाला के लिए नए रूट तय

शेष 4 बसों को नए रूटों पर चलाया जाएगा। इनमें एक बस श्रीगंगानगर, एक हनुमानगढ़ और दो बसें खाजूवाला रूट पर संचालित होंगी। इन रूटों के शुरू होने से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा और यात्रियों का समय भी बचेगा।

यह रहेगी समय सारिणी

बीकानेर से खाजूवाला सुबह दस बजे जाएगी और दोपहर 13 बजकर 20 मिनट पर खाजूवाला से बीकानेर के लिए रवाना होगी। बीकानेर से खाजूवाला 10.50 और वापसी 13 बजकर 50 मिनट पर रवाना होगी। एक बस 17 बजकर 25 मिनट पर खाजूवाला जाएगी और सात बजकर 50 मिनट पर वापस रवाना होगी।

बीकानेर से हनुमानगढ़ सुबह नौ बजे जाएगी और दोपहर 15 बजे हनुमानगढ़ से वापस रवाना होगी। बीकानेर से श्रीगंगानगर सुबह साढ़े सात बजे जाएगी और दोपहर एक बजकर दस मिनट पर वाया सूरतगढ़ होते हुए वापस आएगी।

आय बढ़ने के साथ सुविधा में सुधार

रोडवेज प्रबंधन का मानना है कि नई बसों के संचालन से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और आय में भी वृद्धि होगी। यह कदम क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगा। लंबे समय से बंद पड़ी कई रूटों पर बस सेवाएं फिर से शुरू होने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी।

रोडवेज को मिली थी 207 नई बसों की सौगात

बता दें कि राजस्थान दिवस के मौके पर 19 मार्च को प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने रोडवेज को 207 नई बसों की सौगात दी थी। जिनमें 100 ब्लूलाइन एक्सप्रेस, 79 स्टार लाइन और 28 एसी बसें शामिल है।

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Published on:

24 Mar 2026 11:09 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan Roadways: बीकानेर को मिली 10 नई बसों की सौगात, 1 अप्रेल से रूटों पर दौड़ेंगी; इन जिलों को मिलेगा सीधा फायदा

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