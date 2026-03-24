Rajasthan Roadways: बीकानेर को मिली 10 नई बसों की सौगात, 1 अप्रेल से रूटों पर दौड़ेंगी; इन जिलों को मिलेगा सीधा फायदा

रोडवेज प्रबंधन का मानना है कि नई बसों के संचालन से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और आय में भी वृद्धि होगी। यह कदम क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगा। लंबे समय से बंद पड़ी कई रूटों पर बस सेवाएं फिर से शुरू होने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी।