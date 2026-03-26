भारत-पाक बॉर्डर पर मिला दुर्लभ वन्यजीव, इस पर चोट पहुंचाना संगीन अपराध, 3 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार

अध्ययन के तहत एक कैराकल पर रेडियो कॉलर और मोशन सेंसर कैमरा भी लगा था। जंगल में वह कैराकल साथियों के पास गई और 2 और कैराकल कैद हुई। टीम इन सेंसिंग कैमरा ट्रैप के जरिए कुनबे पर नजर रख रही है। वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम रेगिस्तान में कैराकल के व्यवहार, उनके शिकार के पैटर्न और गतिविधियों का अध्ययन कर रही है।